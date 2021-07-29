Добрый день,
Подскажите можно ли как-то вывести депозит по окончанию без комиссии с зеленой карты? Или только перебрасывать на карту другого банка где могу вывести без комиссии?
Спасибо
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:10
Вывод депозита без комиссии
Добрый день,
Подскажите можно ли как-то вывести депозит по окончанию без комиссии с зеленой карты? Или только перебрасывать на карту другого банка где могу вывести без комиссии?
Спасибо
Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:12
Re: А-Банк
khachapurko, открыть Жёлтую КдВ и настроить выплату на неё.
Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:22
Если суть вопроса был именно на зеленой денюжка,то никак, только перебрасыванием с зеленой-другой банк, где зачисление без комиссии и снятие тоже, у меня была в январе ситуация: владельца желтой небыло в городе (доверенность была на мое имя, но придурки с А-банка сказали, что это для них не документ, только владелец карты, так как пишет камера...), я с его перебросил себе на зеленую, открыл депозит на 1 мес, потом зачислил себе на желтую и снял всю сумму.
Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:23
Щойно застосунок затребував доступ до екранного часу "для боротьби зі злочинцями". Що далі, будуть вимагати довідку про щеплення при онлайн-оплаті? Вчергове переконуюся, що СБ у них сидить на чомусь дуже важкому і дуже неякісному.
|