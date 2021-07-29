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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 216
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
46
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:10

Вывод депозита без комиссии

Добрый день,
Подскажите можно ли как-то вывести депозит по окончанию без комиссии с зеленой карты? Или только перебрасывать на карту другого банка где могу вывести без комиссии?
Спасибо
khachapurko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:12

Re: А-Банк

khachapurko, открыть Жёлтую КдВ и настроить выплату на неё.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:22

  khachapurko написав:Добрый день,
Подскажите можно ли как-то вывести депозит по окончанию без комиссии с зеленой карты? Или только перебрасывать на карту другого банка где могу вывести без комиссии?
Спасибо

Если суть вопроса был именно на зеленой денюжка,то никак, только перебрасыванием с зеленой-другой банк, где зачисление без комиссии и снятие тоже, у меня была в январе ситуация: владельца желтой небыло в городе (доверенность была на мое имя, но придурки с А-банка сказали, что это для них не документ, только владелец карты, так как пишет камера...), я с его перебросил себе на зеленую, открыл депозит на 1 мес, потом зачислил себе на желтую и снял всю сумму.
melkh
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:23

Щойно застосунок затребував доступ до екранного часу "для боротьби зі злочинцями". Що далі, будуть вимагати довідку про щеплення при онлайн-оплаті? Вчергове переконуюся, що СБ у них сидить на чомусь дуже важкому і дуже неякісному.
klug
 
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