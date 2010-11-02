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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 216
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
46
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 09:48

  ukrmvs написав:Футболок по ходу не видать.

Ну, если они уже на уровне футболок зажлобились, то:
скоро во всех кинотеатрах страны: "Планшетов по ходу не видать".
Честно говоря, изначально призовой фонд из 3 планшетов для такого банка выглядит жалко и не солидно. Воспринимается как антипромоушн. Три планшета – это, скорее, уровень продуктового магазина "за углом".
uavasylynka
 
Повідомлень: 31
З нами з: 05.09.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 09:54


Футболок по ходу не видать.

А вы что, носить их собирались? Или ветошь в доме кончились? :mrgreen:
Ferlakur
 
Повідомлень: 3990
З нами з: 14.10.08
Подякував: 236 раз.
Подякували: 216 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 11:35

Що за акція з футболками? Мені навіть не пропонували.
klug
 
Повідомлень: 5953
З нами з: 18.08.14
Подякував: 259 раз.
Подякували: 779 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 11:37

  Ferlakur написав:

Футболок по ходу не видать.

А вы что, носить их собирались? Или ветошь в доме кончились? :mrgreen:


есть у меня люди в окружении, которым неожиданно понадобилось, чтобы я её непременно выиграл и носил и отказать им никак не можешь :)

но у банка другое мнение на этот счет)))
ukrmvs
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Повідомлень: 147
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Подякував: 5 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 11:37

  klug написав:Що за акція з футболками? Мені навіть не пропонували.


в приложение есть реклама. да и в каждом отделении рекламок немеряно
ukrmvs
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Повідомлень: 147
З нами з: 22.05.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 20 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 13:45

Акция предназначена для любого клиента А-Банка (сотрудники не участвуют). У клиента должно быть карта и мобильное приложение ABank24.
Срок действия акции?
С 01.08.2021 по 30.08.2021.
Условия акции:
Клиенту необходимо выполнить любые 4 операции * в ABank24 течение августа из списка:
1. Пополнение мобильного в ABank24.

2. Оплата через электронный кошелек GooglePay / ApplePay.

3. Перевод на другую карту в ABank24.

4. Муниципальное платеж в ABank24.

5. Выбор кэшбек в ABank24 и оплата по выбранной категории.

6. Обмен валют в ABank24.

7. Успешная заявка по реферальной программе.

* Засчитываются уникальные операции для участия в розыгрыше.

Вы участвуете в розыгрыше автоматически после выполнения 4 операций. Дополнительно регистрироваться в акции не требуется.
первые 100 клиентов гарантированно получат футболку;

все клиенты участвуют в розыгрыше 3 планшетов с помощью Google Random.
demichh
 
Повідомлень: 2566
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 20:56

Re: А-Банк

  demichh написав:первые 100 клиентов гарантированно получат футболку;

лічильник десь є? :)
бо мабуть вже 120000 забідалось
greenozon
 
Повідомлень: 11643
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Подякував: 200 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 21:07

greenozon судя по тексту который получили те кто выполнил все 4 условия - футболки тоже собираются разыгрывать :mrgreen: :mrgreen:
Зображення
Flamingo
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Повідомлень: 6688
З нами з: 20.03.15
Подякував: 107 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 21:48

сума сойті!
а я лише дізнався :) видно пізно піть боржомі
greenozon
 
Повідомлень: 11643
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
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