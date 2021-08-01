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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 сер, 2021 09:48
ukrmvs написав:
Футболок по ходу не видать.
Ну, если они уже на уровне футболок зажлобились, то:
скоро во всех кинотеатрах страны: "Планшетов по ходу не видать".
Честно говоря, изначально призовой фонд из 3 планшетов для такого банка выглядит жалко и не солидно. Воспринимается как антипромоушн. Три планшета – это, скорее, уровень продуктового магазина "за углом".
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uavasylynka
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Додано: Вів 03 сер, 2021 09:54
Футболок по ходу не видать.
А вы что, носить их собирались? Или ветошь в доме кончились?
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Ferlakur
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Додано: Вів 03 сер, 2021 11:35
Що за акція з футболками? Мені навіть не пропонували.
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klug
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Додано: Вів 03 сер, 2021 11:37
Ferlakur написав:
Футболок по ходу не видать.
А вы что, носить их собирались? Или ветошь в доме кончились?
есть у меня люди в окружении, которым неожиданно понадобилось, чтобы я её непременно выиграл и носил и отказать им никак не можешь
но у банка другое мнение на этот счет)))
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ukrmvs
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Додано: Вів 03 сер, 2021 11:37
klug написав:
Що за акція з футболками? Мені навіть не пропонували.
в приложение есть реклама. да и в каждом отделении рекламок немеряно
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ukrmvs
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Додано: Вів 03 сер, 2021 13:45
Акция предназначена для любого клиента А-Банка (сотрудники не участвуют). У клиента должно быть карта и мобильное приложение ABank24.
Срок действия акции?
С 01.08.2021 по 30.08.2021.
Условия акции:
Клиенту необходимо выполнить любые 4 операции * в ABank24 течение августа из списка:
1. Пополнение мобильного в ABank24.
2. Оплата через электронный кошелек GooglePay / ApplePay.
3. Перевод на другую карту в ABank24.
4. Муниципальное платеж в ABank24.
5. Выбор кэшбек в ABank24 и оплата по выбранной категории.
6. Обмен валют в ABank24.
7. Успешная заявка по реферальной программе.
* Засчитываются уникальные операции для участия в розыгрыше.
Вы участвуете в розыгрыше автоматически после выполнения 4 операций. Дополнительно регистрироваться в акции не требуется.
первые 100 клиентов гарантированно получат футболку;
все клиенты участвуют в розыгрыше 3 планшетов с помощью Google Random.
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demichh
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Додано: Вів 03 сер, 2021 20:56
demichh написав:
первые 100 клиентов гарантированно получат футболку;
лічильник десь є?
бо мабуть вже 120000 забідалось
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greenozon
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Додано: Вів 03 сер, 2021 21:07
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Flamingo
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Додано: Вів 03 сер, 2021 21:48
сума сойті!
а я лише дізнався
видно пізно піть боржомі
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greenozon
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Додано: Чет 05 сер, 2021 11:25
В мене на картці "Зелена" - "пікавка" поламалась))
Працює картка, лише якщо її засунути в платіжний термінал і підтвердити кодом.
То вже так і буде - потрібно перевипускати картку?
Платно?
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Успіх
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