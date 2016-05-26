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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 сер, 2021 11:51
Успіх, перевипуск на бомж-пластик безкоштовно в будь-якому відділенні.
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MASolomko
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Додано: Чет 05 сер, 2021 13:55
Как-то можно сделать к "Зеленой" VISA доп. карту Mastercard (лучше даже виртуальную, чем пластик)? Или только перевыпуск пластика в отделении?
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ramzes4
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Додано: Чет 05 сер, 2021 13:58
MASolomko написав:Успіх
, перевипуск на бомж-пластик безкоштовно в будь-якому відділенні.
А таку, як була - з чіпом?
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Успіх
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Додано: Чет 05 сер, 2021 14:09
Успіх написав: MASolomko написав:Успіх
, перевипуск на бомж-пластик безкоштовно в будь-якому відділенні.
А таку, як була - з чіпом?
Наразі, всі карти з чіпом. Але вже давно потрібно телефон з NFC
.
P.S. Нерухомість стояками берете - а телефон NFC не маєте
.
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jay2004
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Додано: Чет 05 сер, 2021 14:12
jay2004 написав:
P.S. Нерухомість стояками берете - а телефон NFC не маєте
Так тому з Долярчика в Успіха й перейшов - "по дорозі до успіху пролюбив телефон"
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Faceless
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Додано: Чет 05 сер, 2021 14:21
ramzes4, я не видел, чтобы А-Банк предлагал допки к своим картам.
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MASolomko
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Додано: Чет 05 сер, 2021 14:46
Думав, що ще хтось мені пояснить, як таке може бути, що пікавка - не працює, а запхати в середину терміналу - працює
Чи то там вже з магнітної стрічки зчитує, а чіп і справді "поламався"?
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Успіх
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Додано: Чет 05 сер, 2021 14:57
Успіх
у меня размагнитилась так карта, которая в чехле телефона лежала возле магнита-застежки. чип работал а пей пасс нет. в тасе поменяли без вопросов.
но это было ещё в эту до телефона с NFC
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ukrmvs
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Додано: Чет 05 сер, 2021 15:09
Успіх написав:
Думав, що ще хтось мені пояснить, як таке може бути, що пікавка - не працює, а запхати в середину терміналу - працює
Чи то там вже з магнітної стрічки зчитує, а чіп і справді "поламався"?
"Пікавка" це окрема антена всередині по всій картці. Магнітна стрічка тут ні до чого
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Faceless
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Додано: Чет 05 сер, 2021 15:15
Faceless написав: Успіх написав:
Думав, що ще хтось мені пояснить, як таке може бути, що пікавка - не працює, а запхати в середину терміналу - працює
Чи то там вже з магнітної стрічки зчитує, а чіп і справді "поламався"?
"Пікавка" це окрема антена всередині по всій картці. Магнітна стрічка тут ні до чого
То от як так/ і що саме поламалось, якщо піднести карту до терміналу, то воно якось тухло пікне і видасть помилку, а засунути в середину терміналу - все ок(просто ще код запитує)
Пробував вже в різних супермаркетах і аптеках - результат однаковий?
То в чім саме поломка?
В антені в середині?
Від чого зламалась?
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Успіх
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