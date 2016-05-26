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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 216
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
46
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 11:51

Re: А-Банк

Успіх, перевипуск на бомж-пластик безкоштовно в будь-якому відділенні.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 13:55

Re: А-Банк

Как-то можно сделать к "Зеленой" VISA доп. карту Mastercard (лучше даже виртуальную, чем пластик)? Или только перевыпуск пластика в отделении?
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 13:58

  MASolomko написав:Успіх, перевипуск на бомж-пластик безкоштовно в будь-якому відділенні.

А таку, як була - з чіпом?
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:09

  Успіх написав:
  MASolomko написав:Успіх, перевипуск на бомж-пластик безкоштовно в будь-якому відділенні.

А таку, як була - з чіпом?


Наразі, всі карти з чіпом. Але вже давно потрібно телефон з NFC :wink: .

P.S. Нерухомість стояками берете - а телефон NFC не маєте :shock: .
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:12

Re: А-Банк

  jay2004 написав:P.S. Нерухомість стояками берете - а телефон NFC не маєте

Так тому з Долярчика в Успіха й перейшов - "по дорозі до успіху пролюбив телефон"
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:21

Re: А-Банк

ramzes4, я не видел, чтобы А-Банк предлагал допки к своим картам.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:46

Re: А-Банк

Думав, що ще хтось мені пояснить, як таке може бути, що пікавка - не працює, а запхати в середину терміналу - працює :)
Чи то там вже з магнітної стрічки зчитує, а чіп і справді "поламався"?
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:57

Успіх

у меня размагнитилась так карта, которая в чехле телефона лежала возле магнита-застежки. чип работал а пей пасс нет. в тасе поменяли без вопросов.

но это было ещё в эту до телефона с NFC
ukrmvs
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 15:09

Re: А-Банк

Успіх написав:Думав, що ще хтось мені пояснить, як таке може бути, що пікавка - не працює, а запхати в середину терміналу - працює :)
Чи то там вже з магнітної стрічки зчитує, а чіп і справді "поламався"?
"Пікавка" це окрема антена всередині по всій картці. Магнітна стрічка тут ні до чого
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 15:15

  Faceless написав:
Успіх написав:Думав, що ще хтось мені пояснить, як таке може бути, що пікавка - не працює, а запхати в середину терміналу - працює :)
Чи то там вже з магнітної стрічки зчитує, а чіп і справді "поламався"?
"Пікавка" це окрема антена всередині по всій картці. Магнітна стрічка тут ні до чого

То от як так/ і що саме поламалось, якщо піднести карту до терміналу, то воно якось тухло пікне і видасть помилку, а засунути в середину терміналу - все ок(просто ще код запитує)
Пробував вже в різних супермаркетах і аптеках - результат однаковий?
То в чім саме поломка?
В антені в середині?
Від чого зламалась?
Успіх
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