Успіх написав:Думав, що ще хтось мені пояснить, як таке може бути, що пікавка - не працює, а запхати в середину терміналу - працює Чи то там вже з магнітної стрічки зчитує, а чіп і справді "поламався"?
"Пікавка" це окрема антена всередині по всій картці. Магнітна стрічка тут ні до чого
То от як так/ і що саме поламалось, якщо піднести карту до терміналу, то воно якось тухло пікне і видасть помилку, а засунути в середину терміналу - все ок(просто ще код запитує) Пробував вже в різних супермаркетах і аптеках - результат однаковий? То в чім саме поломка? В антені в середині? Від чого зламалась?
Дистанційно поломки не діагностую, та й яка різниця, що? Зробіть перевипуск чи допку і не заморочуйтеся
Успіх написав:Думав, що ще хтось мені пояснить, як таке може бути, що пікавка - не працює, а запхати в середину терміналу - працює Чи то там вже з магнітної стрічки зчитує, а чіп і справді "поламався"?
"Пікавка" це окрема антена всередині по всій картці. Магнітна стрічка тут ні до чого
То от як так/ і що саме поламалось, якщо піднести карту до терміналу, то воно якось тухло пікне і видасть помилку, а засунути в середину терміналу - все То в чім саме поломка? В антені в середині? Від чого зламалась?
давайте я спробую: засунути в середину - це робота з чіпом. Ви можете його вирізати, приклеїти на паличку від морозива і засовувати в правильне місце і буде працювати. пікавка - то антенна, яка зазвичай виконана у вигляді смужки можна сказати фольги, заплавленої під шарами пластику (https://masterok.livejournal.com/2825299.html). Якщо вона порветься, то електричне коло буде розірване і зчитування не відбувається. Порватися може від згину карти (+дефект на виробництві) чи старіння (корозія) + дефект