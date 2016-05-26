RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1917191819191920

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 216
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
46
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 15:22

Re: А-Банк

Успіх написав:
  Faceless написав:
Успіх написав:Думав, що ще хтось мені пояснить, як таке може бути, що пікавка - не працює, а запхати в середину терміналу - працює :)
Чи то там вже з магнітної стрічки зчитує, а чіп і справді "поламався"?
"Пікавка" це окрема антена всередині по всій картці. Магнітна стрічка тут ні до чого

То от як так/ і що саме поламалось, якщо піднести карту до терміналу, то воно якось тухло пікне і видасть помилку, а засунути в середину терміналу - все ок(просто ще код запитує)
Пробував вже в різних супермаркетах і аптеках - результат однаковий?
То в чім саме поломка?
В антені в середині?
Від чого зламалась?
Дистанційно поломки не діагностую, та й яка різниця, що? Зробіть перевипуск чи допку і не заморочуйтеся
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29701
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1256 раз.
Подякували: 7196 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 16:08

  Успіх написав:
  Faceless написав:
Успіх написав:Думав, що ще хтось мені пояснить, як таке може бути, що пікавка - не працює, а запхати в середину терміналу - працює :)
Чи то там вже з магнітної стрічки зчитує, а чіп і справді "поламався"?
"Пікавка" це окрема антена всередині по всій картці. Магнітна стрічка тут ні до чого

То от як так/ і що саме поламалось, якщо піднести карту до терміналу, то воно якось тухло пікне і видасть помилку, а засунути в середину терміналу - все
То в чім саме поломка?
В антені в середині?
Від чого зламалась?

давайте я спробую:
засунути в середину - це робота з чіпом. Ви можете його вирізати, приклеїти на паличку від морозива і засовувати в правильне місце і буде працювати.
пікавка - то антенна, яка зазвичай виконана у вигляді смужки можна сказати фольги, заплавленої під шарами пластику (https://masterok.livejournal.com/2825299.html). Якщо вона порветься, то електричне коло буде розірване і зчитування не відбувається. Порватися може від згину карти (+дефект на виробництві) чи старіння (корозія) + дефект
Ромасик
 
Повідомлень: 2427
З нами з: 30.03.15
Подякував: 488 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 17:20

Re: А-Банк

У відділенні банку зроблять миттєво перевипуск?(зразу видадуть нову?)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1205
З нами з: 18.03.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 17:27

Re: А-Банк

Успіх написав:У відділенні банку зроблять миттєво перевипуск?(зразу видадуть нову?)
Так
Zochan
 
Повідомлень: 394
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1917191819191920
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: extreme_lviv_ua, Ferlakur і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4934, 4935, 4936
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
49359 6481735
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 сер, 2021 17:30
vovareuckij
Банк Восток 1 ... 53, 54, 55
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
545 368630
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 сер, 2021 16:27
omb
Банк Земельний Капiтал 1 ... 51, 52, 53
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 16:32
526 127257
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 сер, 2021 15:35
бульбик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.