А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 сер, 2021 14:44
demichh написав:
В чате куры сказали сёдня на кдв - 0.5 комис.
Наврали. Эт один из способов обнала Уни -- выйти в др. валюте
Комисс указывается ДО подтверждения операции... ну если она есть!
Amethyst
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Додано: Вів 10 сер, 2021 18:33
щось, як не перевірю - в А24 курси продажу $ зовсім не вигідні у порівнянні з онлайн-курсами у ,наприклад, тасі, альфі, півдні, акорді, навіть Укргазі (інколи)
flysoulfly
Повідомлень: 259
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Додано: Вів 10 сер, 2021 18:39
flysoulfly написав:
щось, як не перевірю - в А24 курси продажу $ зовсім не вигідні у порівнянні з онлайн-курсами у ,наприклад, тасі, альфі, півдні, акорді, навіть Укргазі (інколи)
Иногда бывает хороший курс в абашке. Сегодня, к примеру днем они стояли с наилучшим курсом продажи доллара 26,81. Но днем курсы быстро меняются
Zonenor
Повідомлень: 54
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Додано: Вів 10 сер, 2021 19:08
Zonenor написав: flysoulfly написав:
щось, як не перевірю - в А24 курси продажу $ зовсім не вигідні у порівнянні з онлайн-курсами у ,наприклад, тасі, альфі, півдні, акорді, навіть Укргазі (інколи)
Иногда бывает хороший курс в абашке. Сегодня, к примеру днем они стояли с наилучшим курсом продажи доллара 26,81. Но днем курсы быстро меняются
Вот поэтому я и купил
тарасов
Повідомлень: 463
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Додано: Чет 12 сер, 2021 10:52
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Востаннє редагувалось
omb
в Чет 12 сер, 2021 16:21, всього редагувалось 1 раз.
omb
Повідомлень: 3233
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Подякував: 34 раз.
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Додано: Чет 12 сер, 2021 15:54
может кому еще надо 100 грн, пишите в лс
klimig
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Додано: Чет 12 сер, 2021 20:30
Начинают напрягать шпионские функции приложения.
Bosstone
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