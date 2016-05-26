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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1918191919201921

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 216
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
46
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 14:44

Re: А-Банк

  demichh написав:В чате куры сказали сёдня на кдв - 0.5 комис.

Наврали. Эт один из способов обнала Уни -- выйти в др. валюте 8)
Комисс указывается ДО подтверждения операции... ну если она есть!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 18:33

щось, як не перевірю - в А24 курси продажу $ зовсім не вигідні у порівнянні з онлайн-курсами у ,наприклад, тасі, альфі, півдні, акорді, навіть Укргазі (інколи)
flysoulfly
 
Повідомлень: 259
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 18:39

  flysoulfly написав:щось, як не перевірю - в А24 курси продажу $ зовсім не вигідні у порівнянні з онлайн-курсами у ,наприклад, тасі, альфі, півдні, акорді, навіть Укргазі (інколи)

Иногда бывает хороший курс в абашке. Сегодня, к примеру днем они стояли с наилучшим курсом продажи доллара 26,81. Но днем курсы быстро меняются
Zonenor
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 19:08

  Zonenor написав:
  flysoulfly написав:щось, як не перевірю - в А24 курси продажу $ зовсім не вигідні у порівнянні з онлайн-курсами у ,наприклад, тасі, альфі, півдні, акорді, навіть Укргазі (інколи)

Иногда бывает хороший курс в абашке. Сегодня, к примеру днем они стояли с наилучшим курсом продажи доллара 26,81. Но днем курсы быстро меняются


Вот поэтому я и купил :oops:
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 10:52

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Востаннє редагувалось omb в Чет 12 сер, 2021 16:21, всього редагувалось 1 раз.
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 15:54

может кому еще надо 100 грн, пишите в лс
klimig
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 20:30

Re: А-Банк

Начинают напрягать шпионские функции приложения.
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Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 19:10

Bosstone, мало того, весной на красном проскакивала инфа, что при каждом старте приложения А-банка выполняется получение списка всех установленных приложений и отправка его на сервер a24m-b.a-bank.com.ua/api/a24-aos/devinfo. Заодно и состояние зарядки, объем памяти и прочие параметры, которые банку вроде бы и не нужны...
Intento
 
Повідомлень: 172
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