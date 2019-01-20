Наврали. Эт один из способов обнала Уни -- выйти в др. валюте
Комисс указывается ДО подтверждения операции... ну если она есть!
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 сер, 2021 14:44
Re: А-Банк
Додано: Вів 10 сер, 2021 18:33
щось, як не перевірю - в А24 курси продажу $ зовсім не вигідні у порівнянні з онлайн-курсами у ,наприклад, тасі, альфі, півдні, акорді, навіть Укргазі (інколи)
Додано: Вів 10 сер, 2021 18:39
Иногда бывает хороший курс в абашке. Сегодня, к примеру днем они стояли с наилучшим курсом продажи доллара 26,81. Но днем курсы быстро меняются
Додано: Вів 10 сер, 2021 19:08
Вот поэтому я и купил
Додано: Чет 12 сер, 2021 10:52
Сейчас акция в А-банке:
Приведи одного друга, отримай як за двох😎
🍏Ми підвищуємо бонус по програмі “Запросити друга”! При оформленні картки другом з 12.08.2021 по 15.08.2021 (включно) ти та твій друг отримаєте по 100 грн!
100 гривень за кожного друга! Легко! 😍
Если кто, хочет - пишите в лс или посмотрите ссылку в профиле
Востаннє редагувалось omb в Чет 12 сер, 2021 16:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 12 сер, 2021 20:30
Re: А-Банк
Додано: П'ят 13 сер, 2021 19:10
Bosstone, мало того, весной на красном проскакивала инфа, что при каждом старте приложения А-банка выполняется получение списка всех установленных приложений и отправка его на сервер a24m-b.a-bank.com.ua/api/a24-aos/devinfo. Заодно и состояние зарядки, объем памяти и прочие параметры, которые банку вроде бы и не нужны...
Додано: П'ят 13 сер, 2021 20:28
Intento Ну на самом деле нужны, вычисляют игроманов, зависимых от ставок и тд и тп
Додано: П'ят 13 сер, 2021 22:00
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|