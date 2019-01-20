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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 сер, 2021 23:12
guntherhouse777 написав:
И что далее?
Збільшать ліміт, дадуть наростаючий кишмиш, вжарять на відсотки.
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klug
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Додано: Суб 14 сер, 2021 08:03
klug написав: guntherhouse777 написав:
И что далее?
Збільшать ліміт, дадуть наростаючий кишмиш, вжарять на відсотки.
Терміново встановлюємо букмекерські додатки і прочі космолоти!
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Ferlakur
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Додано: Суб 14 сер, 2021 08:10
Транзитёрам и прочим свинорылам на заметку (вторая строчка)
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 14 сер, 2021 08:25
Вкладчик1234 написав:
Транзитёрам и прочим свинорылам на заметку (вторая строчка)
То есть банка может в любой момент по своей инициативе прекратить стосунки, после чего вернуть клиенту только 70% его денег.
Прелестно )
Остап Ибрагимыч нервно курит в сторонке
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mustbe
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