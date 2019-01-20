А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 сер, 2021 23:12
guntherhouse777 написав:
И что далее?
Збільшать ліміт, дадуть наростаючий кишмиш, вжарять на відсотки.
klug
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Додано: Суб 14 сер, 2021 08:03
klug написав: guntherhouse777 написав:
И что далее?
Збільшать ліміт, дадуть наростаючий кишмиш, вжарять на відсотки.
Терміново встановлюємо букмекерські додатки і прочі космолоти!
Ferlakur
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Додано: Суб 14 сер, 2021 08:10
Транзитёрам и прочим свинорылам на заметку (вторая строчка)
Вкладчик1234
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Додано: Суб 14 сер, 2021 08:25
Вкладчик1234 написав:
Транзитёрам и прочим свинорылам на заметку (вторая строчка)
То есть банка может в любой момент по своей инициативе прекратить стосунки, после чего вернуть клиенту только 70% его денег.
Прелестно )
Остап Ибрагимыч нервно курит в сторонке
mustbe
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Додано: Суб 14 сер, 2021 09:30
Ого, вот это подход.Я в шоке.Тупо кидалово.Выводы сделал.Без сильно крайней необходимости денег там ни держать не прогонять не буду.По-сути вообще никаких операций проводить не буду.
Никаких мутных операций не провожу, но нафиг мне такая лотерея.
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в Суб 14 сер, 2021 09:43, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 14 сер, 2021 09:39
mustbe написав: Вкладчик1234 написав:
Транзитёрам и прочим свинорылам на заметку (вторая строчка)
То есть банка может в любой момент по своей инициативе прекратить стосунки, после чего вернуть клиенту только 70% его денег.
Прелестно )
Остап Ибрагимыч нервно курит в сторонке
Банк
по своей инициативе
принял решение разорвать отношения.
А оплатить "инициативу банка" - должен клиент
По логике - инициативу должен оплачивать инициатор.
А если банк вдруг по своей инициативе примет решение выдать клиенту кеш-кредит без грейса и зачислить его на КДВ? Клиент тоже должен оплатить эту инициативу банка?
Тут есть над чем подумать для НБУ
Вкладчик1234
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Додано: Суб 14 сер, 2021 09:49
Но наших людей это не остановит.Даже формулировка "в любой момент банк по своей инициативе может забрать все ваши деньги" ). Всегда скажут "это меня не касается, мне в колцентре/отделении операциониста сказала это просто формальности ..."
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Додано: Суб 14 сер, 2021 10:41
Это статья будет применяться при подтверждённом мошенничестве, а не при любом разрыве отношений!
Так что не надо фантазировать
Vorlon
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