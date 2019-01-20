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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1919192019211922

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 216
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
46
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 23:12

  guntherhouse777 написав:И что далее?

Збільшать ліміт, дадуть наростаючий кишмиш, вжарять на відсотки.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 08:03

  klug написав:
  guntherhouse777 написав:И что далее?

Збільшать ліміт, дадуть наростаючий кишмиш, вжарять на відсотки.

Терміново встановлюємо букмекерські додатки і прочі космолоти! :mrgreen:
Ferlakur
 
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Транзитёрам и прочим свинорылам на заметку (вторая строчка)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 08:25

  Вкладчик1234 написав:Транзитёрам и прочим свинорылам на заметку (вторая строчка)

То есть банка может в любой момент по своей инициативе прекратить стосунки, после чего вернуть клиенту только 70% его денег.
Прелестно )
Остап Ибрагимыч нервно курит в сторонке
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 09:30

Re: А-Банк

Ого, вот это подход.Я в шоке.Тупо кидалово.Выводы сделал.Без сильно крайней необходимости денег там ни держать не прогонять не буду.По-сути вообще никаких операций проводить не буду.

Никаких мутных операций не провожу, но нафиг мне такая лотерея.
Востаннє редагувалось посетитель в Суб 14 сер, 2021 09:43, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 09:39

  mustbe написав:
  Вкладчик1234 написав:Транзитёрам и прочим свинорылам на заметку (вторая строчка)

То есть банка может в любой момент по своей инициативе прекратить стосунки, после чего вернуть клиенту только 70% его денег.
Прелестно )
Остап Ибрагимыч нервно курит в сторонке

Банк по своей инициативе принял решение разорвать отношения.
А оплатить "инициативу банка" - должен клиент

По логике - инициативу должен оплачивать инициатор.
А если банк вдруг по своей инициативе примет решение выдать клиенту кеш-кредит без грейса и зачислить его на КДВ? Клиент тоже должен оплатить эту инициативу банка?

Тут есть над чем подумать для НБУ :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 09:49

Re: А-Банк

Но наших людей это не остановит.Даже формулировка "в любой момент банк по своей инициативе может забрать все ваши деньги" ). Всегда скажут "это меня не касается, мне в колцентре/отделении операциониста сказала это просто формальности ..."
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 10:41

Это статья будет применяться при подтверждённом мошенничестве, а не при любом разрыве отношений!

Так что не надо фантазировать :D
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