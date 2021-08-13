RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1920192119221923

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 216
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
46
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 11:08

  Vorlon написав:Это статья будет применяться при подтверждённом мошенничестве, а не при любом разрыве отношений!

Так что не надо фантазировать :D
Вы не забывайте в какой сране мы находимся.Нужда коль есть то не волнуйтесь, пачками "подЪтвердЬятЬ "💣💥
Митяйка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 63
З нами з: 14.09.19
Подякував: 48 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 11:17

  Vorlon написав:Это статья будет применяться при подтверждённом мошенничестве, а не при любом разрыве отношений!

Что есть "подтверждённое мошенничество" ? Подтверждённое - кем ?

При большом желании и достаточно развитой паранойей - многие операции можно назвать как минимум подозрительными, а как максимум мошенническими.

Ну и да, в тарифах - про мошенничество ни слова.
Это просто вольное объяснение девочек в мордокниге, цена которым - 0.00
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5756
З нами з: 27.12.17
Подякував: 114 раз.
Подякували: 627 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 11:23

  Vorlon написав:Это статья будет применяться при подтверждённом мошенничестве, а не при любом разрыве отношений!

Так что не надо фантазировать :D

Если речь о мошенничестве - то наверно 100% должно пойти пострадавшим от мошенничества?
А не 30% банку, 70% клиенту.
Т.е. банк хочет получить долю 30% от мошенничества, и за это вернуть "мошеннику" 70% ? :)
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15108
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8190 раз.
Подякували: 3972 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 11:30

Представим ситуацию:
У клиента лежит фонд.
В один прекрасный день банка понимает, что 30%, то есть 60к ей никак не помешают.
Даёт клиенту пинка под зад, без объяснения причин. На что имеет полное право.
После чего в строгом соответствии с тарифами - возвращает бедолаге 140к, а 60к забирает себе.
Как тебе такой космос, Илон Маск ?
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5756
З нами з: 27.12.17
Подякував: 114 раз.
Подякували: 627 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 11:38

  mustbe написав:Представим ситуацию:
У клиента лежит фонд.
В один прекрасный день банка понимает, что 30%, то есть 60к ей никак не помешают.
Даёт клиенту пинка под зад, без объяснения причин. На что имеет полное право.
После чего в строгом соответствии с тарифами - возвращает бедолаге 140к, а 60к забирает себе.
Как тебе такой космос, Илон Маск ?

Этот пункт о 30% есть только в тарифах по "Зеленой". В оферте его нет (по крайней мере, пока нет). Поэтому, полагаю, залезть в карман депозитчика они не смогут. А так да, наглость невиданная.
AlexTk
2
 
Повідомлень: 504
З нами з: 08.09.09
Подякував: 27 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 12:03

Комиссия за перечисление средств при прекращении деловых отношений по инициативе Банка -
30% доступного остатка на балансе после погашения всех кредитных обязательств

Ок, допустим.
Но только в том случае, если будет и обратный пункт:
Вознаграждение клиенту за перечисление средств при прекращении деловых отношений по инициативе Клиента -
30% доступного остатка на балансе после погашения всех кредитных обязательств
)))

Ну, а если без шуток - просто дичь какая-то
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5756
З нами з: 27.12.17
Подякував: 114 раз.
Подякували: 627 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 12:05

  Вкладчик1234 написав:Если речь о мошенничестве - то наверно 100% должно пойти пострадавшим от мошенничества?
А не 30% банку, 70% клиенту.
Т.е. банк хочет получить долю 30% от мошенничества, и за это вернуть "мошеннику" 70% ? :)

Короче, когда мошенничаешь через А-Банк - надо поделиться, отстегнуть браткам 30% )
Дороговато, как по мне
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5756
З нами з: 27.12.17
Подякував: 114 раз.
Подякували: 627 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1920192119221923
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9686, 9687, 9688
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
96875 12150719
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 сер, 2021 12:08
Vorlon
Райффайзен Банк 1 ... 824, 825, 826
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
8259 1949828
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 сер, 2021 11:42
cohan
Піреус Банк МКБ 1 ... 135, 136, 137
Модератор » Сер 20 тра, 2009 14:30
1369 373069
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 сер, 2021 11:41
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (96876)
14.08.2021 13:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.