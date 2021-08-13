Вы не забывайте в какой сране мы находимся.Нужда коль есть то не волнуйтесь, пачками "подЪтвердЬятЬ "💣💥
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 сер, 2021 11:08
Додано: Суб 14 сер, 2021 11:17
Что есть "подтверждённое мошенничество" ? Подтверждённое - кем ?
При большом желании и достаточно развитой паранойей - многие операции можно назвать как минимум подозрительными, а как максимум мошенническими.
Ну и да, в тарифах - про мошенничество ни слова.
Это просто вольное объяснение девочек в мордокниге, цена которым - 0.00
Додано: Суб 14 сер, 2021 11:23
Если речь о мошенничестве - то наверно 100% должно пойти пострадавшим от мошенничества?
А не 30% банку, 70% клиенту.
Т.е. банк хочет получить долю 30% от мошенничества, и за это вернуть "мошеннику" 70% ?
Додано: Суб 14 сер, 2021 11:30
Представим ситуацию:
У клиента лежит фонд.
В один прекрасный день банка понимает, что 30%, то есть 60к ей никак не помешают.
Даёт клиенту пинка под зад, без объяснения причин. На что имеет полное право.
После чего в строгом соответствии с тарифами - возвращает бедолаге 140к, а 60к забирает себе.
Как тебе такой космос, Илон Маск ?
Додано: Суб 14 сер, 2021 11:38
Этот пункт о 30% есть только в тарифах по "Зеленой". В оферте его нет (по крайней мере, пока нет). Поэтому, полагаю, залезть в карман депозитчика они не смогут. А так да, наглость невиданная.
Додано: Суб 14 сер, 2021 12:03
Ок, допустим.
Но только в том случае, если будет и обратный пункт:
Вознаграждение клиенту за перечисление средств при прекращении деловых отношений по инициативе Клиента -
30% доступного остатка на балансе после погашения всех кредитных обязательств
)))
Ну, а если без шуток - просто дичь какая-то
Додано: Суб 14 сер, 2021 12:05
Короче, когда мошенничаешь через А-Банк - надо поделиться, отстегнуть браткам 30% )
Дороговато, как по мне
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