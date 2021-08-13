|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 сер, 2021 11:08
Vorlon написав:
Это статья будет применяться при подтверждённом мошенничестве, а не при любом разрыве отношений!
Так что не надо фантазировать
Вы не забывайте в какой сране мы находимся.Нужда коль есть то не волнуйтесь, пачками "подЪтвердЬятЬ "💣💥
-
Митяйка
-
-
- Повідомлень: 63
- З нами з: 14.09.19
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 сер, 2021 11:17
Vorlon написав:
Это статья будет применяться при подтверждённом мошенничестве, а не при любом разрыве отношений!
Что есть "подтверждённое мошенничество" ? Подтверждённое - кем ?
При большом желании и достаточно развитой паранойей - многие операции можно назвать как минимум подозрительными, а как максимум мошенническими.
Ну и да, в тарифах - про мошенничество ни слова.
Это просто вольное объяснение девочек в мордокниге, цена которым - 0.00
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 5756
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 627 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 14 сер, 2021 11:23
Vorlon написав:
Это статья будет применяться при подтверждённом мошенничестве, а не при любом разрыве отношений!
Так что не надо фантазировать
Если речь о мошенничестве - то наверно 100% должно пойти пострадавшим от мошенничества?
А не 30% банку, 70% клиенту.
Т.е. банк хочет получить долю 30% от мошенничества, и за это вернуть "мошеннику" 70% ?
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 15108
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 8191 раз.
- Подякували: 3972 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Суб 14 сер, 2021 11:30
Представим ситуацию:
У клиента лежит фонд.
В один прекрасный день банка понимает, что 30%, то есть 60к ей никак не помешают.
Даёт клиенту пинка под зад, без объяснения причин. На что имеет полное право.
После чего в строгом соответствии с тарифами - возвращает бедолаге 140к, а 60к забирает себе.
Как тебе такой космос, Илон Маск ?
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 5756
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 627 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 14 сер, 2021 11:38
mustbe написав:
Представим ситуацию:
У клиента лежит фонд.
В один прекрасный день банка понимает, что 30%, то есть 60к ей никак не помешают.
Даёт клиенту пинка под зад, без объяснения причин. На что имеет полное право.
После чего в строгом соответствии с тарифами - возвращает бедолаге 140к, а 60к забирает себе.
Как тебе такой космос, Илон Маск ?
Этот пункт о 30% есть только в тарифах по "Зеленой". В оферте его нет (по крайней мере, пока нет). Поэтому, полагаю, залезть в карман депозитчика они не смогут. А так да, наглость невиданная.
-
AlexTk
-
2
-
- Повідомлень: 505
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 сер, 2021 12:03
Комиссия за перечисление средств при прекращении деловых отношений по инициативе Банка -
30% доступного остатка на балансе после погашения всех кредитных обязательств
Ок, допустим.
Но только в том случае, если будет и обратный пункт:Вознаграждение клиенту за перечисление средств при прекращении деловых отношений по инициативе Клиента -
30% доступного остатка на балансе после погашения всех кредитных обязательств
)))
Ну, а если без шуток - просто дичь какая-то
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 5756
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 627 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 14 сер, 2021 12:05
Вкладчик1234 написав:
Если речь о мошенничестве - то наверно 100% должно пойти пострадавшим от мошенничества?
А не 30% банку, 70% клиенту.
Т.е. банк хочет получить долю 30% от мошенничества, и за это вернуть "мошеннику" 70% ?
Короче, когда мошенничаешь через А-Банк - надо поделиться, отстегнуть браткам 30% )
Дороговато, как по мне
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 5756
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 627 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 14 сер, 2021 13:45
mustbe написав: Вкладчик1234 написав:
Если речь о мошенничестве - то наверно 100% должно пойти пострадавшим от мошенничества?
А не 30% банку, 70% клиенту.
Т.е. банк хочет получить долю 30% от мошенничества, и за это вернуть "мошеннику" 70% ?
Короче, когда мошенничаешь через А-Банк - надо поделиться, отстегнуть браткам 30% )
Дороговато, как по мне
В приличных местах 20% обходятся)
-
korzviktor20
-
-
- Повідомлень: 24
- З нами з: 12.05.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 сер, 2021 14:23
AlexTk написав: mustbe написав:
Представим ситуацию:
У клиента лежит фонд.
В один прекрасный день банка понимает, что 30%, то есть 60к ей никак не помешают.
Даёт клиенту пинка под зад, без объяснения причин. На что имеет полное право.
После чего в строгом соответствии с тарифами - возвращает бедолаге 140к, а 60к забирает себе.
Как тебе такой космос, Илон Маск ?
Этот пункт о 30% есть только в тарифах по "Зеленой". В оферте его нет (по крайней мере, пока нет). Поэтому, полагаю, залезть в карман депозитчика они не смогут. А так да, наглость невиданная.
Прикол в том что, например, когда я хотел открыть депо, планировал закинуть деньги через карточку.И обратно также.
Спасибо что не сложилось.С такой дичью лично я не хочу играться и проверять что и где у них выстрелит когда-то.
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 344
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 сер, 2021 14:25
Цікаво, що там згадується "перерахування". Через касу вони готові усе віддати? З рештою тез на тему згоден: банка прописала можливість у будь-який момент на власний розсуд постригти клієнта на 30%. Якби кожна банка так робила, то ІМПРИНТЕР вже давно б пішов по світу.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 6003
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 260 раз.
- Подякували: 786 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|8260
|1950026
|
Суб 14 сер, 2021 14:06
emeta
|
|96876
|12151261
|
|
|1369
|373142
|
Суб 14 сер, 2021 11:41
cohan
|