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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1921192219231924

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 216
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
46
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 14:35

  klug написав:Цікаво, що там згадується "перерахування". Через касу вони готові усе віддати?
тоже обратил на это внимание.Тем не менее ситуация очень мутная.
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 14:46

  klug написав:Цікаво, що там згадується "перерахування". Через касу вони готові усе віддати? З рештою тез на тему згоден: банка прописала можливість у будь-який момент на власний розсуд постригти клієнта на 30%. Якби кожна банка так робила, то ІМПРИНТЕР вже давно б пішов по світу.

Може тому, що в повідомленні про розрив ділових відносин банк визначає, яким чином він буде повертати гроші, і там може стояти саме "Перерахування" і тільки "Перерахування" на рахунок в іншому банку.
AlexTk
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