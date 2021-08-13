тоже обратил на это внимание.Тем не менее ситуация очень мутная.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 сер, 2021 14:35
Додано: Суб 14 сер, 2021 14:46
Може тому, що в повідомленні про розрив ділових відносин банк визначає, яким чином він буде повертати гроші, і там може стояти саме "Перерахування" і тільки "Перерахування" на рахунок в іншому банку.
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