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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 216
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
46
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 14:35

  klug написав:Цікаво, що там згадується "перерахування". Через касу вони готові усе віддати?
тоже обратил на это внимание.Тем не менее ситуация очень мутная.
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 14:46

  klug написав:Цікаво, що там згадується "перерахування". Через касу вони готові усе віддати? З рештою тез на тему згоден: банка прописала можливість у будь-який момент на власний розсуд постригти клієнта на 30%. Якби кожна банка так робила, то ІМПРИНТЕР вже давно б пішов по світу.

Може тому, що в повідомленні про розрив ділових відносин банк визначає, яким чином він буде повертати гроші, і там може стояти саме "Перерахування" і тільки "Перерахування" на рахунок в іншому банку.
AlexTk
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 14:54

Термины - не столь важны.
Важен сам факт, прецедент.

Между Банком и Клиентом есть некие договорные отношения.
И одна сторона этих отношений (Банк) - прямо прописала в договоре, что в любой момент может прекратить эти самые отношения, за что получит вознаграждение в 30% с другой стороны (Клиента).

Жесть полная, на голову не налазит.
Интересно, как на правомерность такого договора посмотрит НБУ ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 15:21

  mustbe написав:Термины - не столь важны.
Важен сам факт, прецедент.

Между Банком и Клиентом есть некие договорные отношения.
И одна сторона этих отношений (Банк) - прямо прописала в договоре, что в любой момент может прекратить эти самые отношения, за что получит вознаграждение в 30% с другой стороны (Клиента).

Жесть полная, на голову не налазит.
Интересно, как на правомерность такого договора посмотрит НБУ ?

Нормально посмотрит. А что они, собственно, нарушают? То, что % велик? Так это нигде не регламентируется. А прецеденты были, и когда банкиры вводили комиссии на возврат средств с депозита через текущий, коих нельзя было избежать, и когда заградтарифы ввводили на получение суммы, свыше ими придуманной. НБУ не возражал. Так что не думаю, что тут он возбудится.
AlexTk
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 15:30

  AlexTk написав:А прецеденты были, и когда банкиры вводили комиссии на возврат средств с депозита через текущий, коих нельзя было избежать, и когда заградтарифы ввводили на получение суммы, свыше ими придуманной

Комисы на операции - это комисы на операции. Их можно поставить хоть 100%.
Но при разрыве стосунков - не может быть никаких комисов.
Просто окончательный расчёт, гашение долгов.
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 15:47

  mustbe написав:
  AlexTk написав:А прецеденты были, и когда банкиры вводили комиссии на возврат средств с депозита через текущий, коих нельзя было избежать, и когда заградтарифы ввводили на получение суммы, свыше ими придуманной

Комисы на операции - это комисы на операции. Их можно поставить хоть 100%.
Но при разрыве стосунков - не может быть никаких комисов.
Просто окончательный расчёт, гашение долгов.

Возможно, Вы скажете, что суть не в терминах, но...
Они сначала сообщают о будущем разрыве, потом перечисляют деньги (с комиссией), и только потом разрывают отношения. Т.е. комиссия не за разрыв, а за операцию ("перерахування").
AlexTk
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 16:09

  AlexTk написав:Возможно, Вы скажете, что суть не в терминах, но...
Они сначала сообщают о будущем разрыве, потом перечисляют деньги (с комиссией), и только потом разрывают отношения. Т.е. комиссия не за разрыв, а за операцию ("перерахування").

Как можно переводить деньги между счетами клиента без его ведома ?

Хотя - таки да, если в конце пути светят 30% - то таки можно нарисовать любую схему.
Не должно такого быть. Совсем-совсем не должно
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 16:18

Интересен порядок разрыва отношений, при остатке на счету денег.Ждем официальных разьяснений на сайте банка.
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 16:18

  mustbe написав:
  AlexTk написав:Возможно, Вы скажете, что суть не в терминах, но...
Они сначала сообщают о будущем разрыве, потом перечисляют деньги (с комиссией), и только потом разрывают отношения. Т.е. комиссия не за разрыв, а за операцию ("перерахування").

Как можно переводить деньги между счетами клиента без его ведома ?

Хотя - таки да, если в конце пути светят 30% - то таки можно нарисовать любую схему.
Не должно такого быть. Совсем-совсем не должно

Справедливости ради - изгнанников всегда облагали комиссией. Вспомните хотя бы массовое изгнание "свиней" из Глобуса и их возмущение по этому поводу. Другое дело, что комиссия не была такой свинской в первоначальном значении этого слова. Но тут уж у кого какие аппетиты...
AlexTk
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 16:23

  AlexTk написав:Они сначала сообщают о будущем разрыве, потом перечисляют деньги (с комиссией), и только потом разрывают отношения. Т.е. комиссия не за разрыв, а за операцию ("перерахування").

Если пока не разорвали - пусть толкают за 0% по р2р
Вкладчик1234
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