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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 сер, 2021 14:35
klug написав:
Цікаво, що там згадується "перерахування". Через касу вони готові усе віддати?
тоже обратил на это внимание.Тем не менее ситуация очень мутная.
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Додано: Суб 14 сер, 2021 14:46
klug написав:
Цікаво, що там згадується "перерахування". Через касу вони готові усе віддати? З рештою тез на тему згоден: банка прописала можливість у будь-який момент на власний розсуд постригти клієнта на 30%. Якби кожна банка так робила, то ІМПРИНТЕР
вже давно б пішов по світу.
Може тому, що в повідомленні про розрив ділових відносин банк визначає, яким чином він буде повертати гроші, і там може стояти саме "Перерахування" і тільки "Перерахування" на рахунок в іншому банку.
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AlexTk
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Додано: Суб 14 сер, 2021 14:54
Термины - не столь важны.
Важен сам факт, прецедент.
Между Банком и Клиентом есть некие договорные отношения.
И одна сторона этих отношений (Банк) - прямо прописала в договоре, что в любой момент может прекратить эти самые отношения, за что получит вознаграждение в 30% с другой стороны (Клиента).
Жесть полная, на голову не налазит.
Интересно, как на правомерность такого договора посмотрит НБУ ?
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mustbe
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Додано: Суб 14 сер, 2021 15:21
mustbe написав:
Термины - не столь важны.
Важен сам факт, прецедент.
Между Банком и Клиентом есть некие договорные отношения.
И одна сторона этих отношений (Банк) - прямо прописала в договоре, что в любой момент может прекратить эти самые отношения, за что получит вознаграждение в 30% с другой стороны (Клиента).
Жесть полная, на голову не налазит.
Интересно, как на правомерность такого договора посмотрит НБУ ?
Нормально посмотрит. А что они, собственно, нарушают? То, что % велик? Так это нигде не регламентируется. А прецеденты были, и когда банкиры вводили комиссии на возврат средств с депозита через текущий, коих нельзя было избежать, и когда заградтарифы ввводили на получение суммы, свыше ими придуманной. НБУ не возражал. Так что не думаю, что тут он возбудится.
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AlexTk
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Додано: Суб 14 сер, 2021 15:30
AlexTk написав:
А прецеденты были, и когда банкиры вводили комиссии на возврат средств с депозита через текущий, коих нельзя было избежать, и когда заградтарифы ввводили на получение суммы, свыше ими придуманной
Комисы на операции - это комисы на операции. Их можно поставить хоть 100%.
Но при разрыве стосунков - не может быть никаких комисов.
Просто окончательный расчёт, гашение долгов.
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mustbe
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Додано: Суб 14 сер, 2021 15:47
mustbe написав: AlexTk написав:
А прецеденты были, и когда банкиры вводили комиссии на возврат средств с депозита через текущий, коих нельзя было избежать, и когда заградтарифы ввводили на получение суммы, свыше ими придуманной
Комисы на операции - это комисы на операции. Их можно поставить хоть 100%.
Но при разрыве стосунков - не может быть никаких комисов.
Просто окончательный расчёт, гашение долгов.
Возможно, Вы скажете, что суть не в терминах, но...
Они сначала сообщают о будущем разрыве, потом перечисляют деньги (с комиссией), и только потом разрывают отношения. Т.е. комиссия не за разрыв, а за операцию ("перерахування").
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AlexTk
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Додано: Суб 14 сер, 2021 16:09
AlexTk написав:
Возможно, Вы скажете, что суть не в терминах, но...
Они сначала сообщают о будущем разрыве, потом перечисляют деньги (с комиссией), и только потом разрывают отношения. Т.е. комиссия не за разрыв, а за операцию ("перерахування").
Как можно переводить деньги между счетами клиента без его ведома ?
Хотя - таки да, если в конце пути светят 30% - то таки можно нарисовать любую схему.
Не должно такого быть. Совсем-совсем не должно
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mustbe
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Додано: Суб 14 сер, 2021 16:18
Интересен порядок разрыва отношений, при остатке на счету денег.Ждем официальных разьяснений на сайте банка.
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Додано: Суб 14 сер, 2021 16:18
mustbe написав: AlexTk написав:
Возможно, Вы скажете, что суть не в терминах, но...
Они сначала сообщают о будущем разрыве, потом перечисляют деньги (с комиссией), и только потом разрывают отношения. Т.е. комиссия не за разрыв, а за операцию ("перерахування").
Как можно переводить деньги между счетами клиента без его ведома ?
Хотя - таки да, если в конце пути светят 30% - то таки можно нарисовать любую схему.
Не должно такого быть. Совсем-совсем не должно
Справедливости ради - изгнанников всегда облагали комиссией. Вспомните хотя бы массовое изгнание "свиней" из Глобуса и их возмущение по этому поводу. Другое дело, что комиссия не была такой свинской в первоначальном значении этого слова. Но тут уж у кого какие аппетиты...
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Додано: Суб 14 сер, 2021 16:23
AlexTk написав:
Они сначала сообщают о будущем разрыве, потом перечисляют деньги (с комиссией), и только потом разрывают отношения. Т.е. комиссия не за разрыв, а за операцию ("перерахування").
Если пока не разорвали - пусть толкают за 0% по р2р
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