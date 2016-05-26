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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 216
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
46
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 16:25

  Вкладчик1234 написав:
  AlexTk написав:Они сначала сообщают о будущем разрыве, потом перечисляют деньги (с комиссией), и только потом разрывают отношения. Т.е. комиссия не за разрыв, а за операцию ("перерахування").

Если пока не разорвали - пусть толкают за 0% по р2р

Пусть. Но это вряд ли... :wink:
AlexTk
2
 
Повідомлень: 509
З нами з: 08.09.09
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