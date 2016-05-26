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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 сер, 2021 16:25
Вкладчик1234 написав: AlexTk написав:
Они сначала сообщают о будущем разрыве, потом перечисляют деньги (с комиссией), и только потом разрывают отношения. Т.е. комиссия не за разрыв, а за операцию ("перерахування").
Если пока не разорвали - пусть толкают за 0% по р2р
Пусть. Но это вряд ли...
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