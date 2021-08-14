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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 216
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
46
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 16:25

  Вкладчик1234 написав:
  AlexTk написав:Они сначала сообщают о будущем разрыве, потом перечисляют деньги (с комиссией), и только потом разрывают отношения. Т.е. комиссия не за разрыв, а за операцию ("перерахування").

Если пока не разорвали - пусть толкают за 0% по р2р

Пусть. Но это вряд ли... :wink:
AlexTk
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 20:50

Re: А-Банк

  Вкладчик1234 написав:Если пока не разорвали - пусть толкают за 0% по р2р
Как витолкать с депо, если он неразривной?
Короче, нужно втихую валить. Не привлекая внимания.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 21:11

Кому есть чего бояться - валите. Лично мне скрывать здесь нечего :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 21:20

  Вкладчик1234 написав:Зображення

Транзитёрам и прочим свинорылам на заметку (вторая строчка)


https://conditions-and-rules.a-bank.com ... ena_ua.pdf

https://conditions-and-rules.a-bank.com ... vta_ua.pdf
Заодно и скриншоты ещё прицеплю
Зображення
Как видим, эти 30% есть по обеим картам
Зображення
И на Зелёной, и на Жёлтой
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 21:31

  Vorlon написав:Кому есть чего бояться - валите. Лично мне скрывать здесь нечего :)


Напомнило:

- Фима, завтра придут будут бить евреев.
- Кому есть чего бояться - валите. Лично мне скрывать здесь нечего.По паспорту я русский.
- Фима, ви дурак? Бить будут не по паспорту, а по морде.
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