А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 сер, 2021 16:25
Вкладчик1234 написав: AlexTk написав:
Они сначала сообщают о будущем разрыве, потом перечисляют деньги (с комиссией), и только потом разрывают отношения. Т.е. комиссия не за разрыв, а за операцию ("перерахування").
Если пока не разорвали - пусть толкают за 0% по р2р
Пусть. Но это вряд ли...
AlexTk
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Додано: Суб 14 сер, 2021 20:50
Вкладчик1234 написав:
Если пока не разорвали - пусть толкают за 0% по р2р
Как витолкать с депо, если он неразривной?
Короче, нужно втихую валить. Не привлекая внимания.
Goodman
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Додано: Суб 14 сер, 2021 21:11
Кому есть чего бояться - валите. Лично мне скрывать здесь нечего
Vorlon
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Додано: Суб 14 сер, 2021 21:20
Вкладчик1234 написав:
Транзитёрам и прочим свинорылам на заметку (вторая строчка)
https://conditions-and-rules.a-bank.com ... ena_ua.pdf https://conditions-and-rules.a-bank.com ... vta_ua.pdf
Заодно и скриншоты ещё прицеплю
Как видим, эти 30% есть по обеим картам
И на Зелёной, и на Жёлтой
Sanyok77
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Додано: Суб 14 сер, 2021 21:31
Vorlon написав:
Кому есть чего бояться - валите. Лично мне скрывать здесь нечего
Напомнило:
- Фима, завтра придут будут бить евреев.
- Кому есть чего бояться - валите. Лично мне скрывать здесь нечего.По паспорту я русский.
- Фима, ви дурак? Бить будут не по паспорту, а по морде.
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Додано: Нед 15 сер, 2021 10:07
Несправедливі умови договору, це умови які призводять до істотного дисбалансу між договірними права та обов’язками сторін та є підставою для визнання такого договору недійсним (ВСУ від 8 червня 2016 р. у справі № 6-330цс16)
https://protocol.ua/ua/nespravedlivi_umovi_dogovoru_yaki_prizvodyat_do_istotnogo_disbalansu_mig_dogovirnimi_prava_ta_obov_yazkami_storin/
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