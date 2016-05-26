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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1923192419251926>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 216
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
46
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 16:25

  Вкладчик1234 написав:
  AlexTk написав:Они сначала сообщают о будущем разрыве, потом перечисляют деньги (с комиссией), и только потом разрывают отношения. Т.е. комиссия не за разрыв, а за операцию ("перерахування").

Если пока не разорвали - пусть толкают за 0% по р2р

Пусть. Но это вряд ли... :wink:
AlexTk
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 20:50

Re: А-Банк

  Вкладчик1234 написав:Если пока не разорвали - пусть толкают за 0% по р2р
Как витолкать с депо, если он неразривной?
Короче, нужно втихую валить. Не привлекая внимания.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 21:11

Кому есть чего бояться - валите. Лично мне скрывать здесь нечего :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 21:20

  Вкладчик1234 написав:Зображення

Транзитёрам и прочим свинорылам на заметку (вторая строчка)


https://conditions-and-rules.a-bank.com ... ena_ua.pdf

https://conditions-and-rules.a-bank.com ... vta_ua.pdf
Заодно и скриншоты ещё прицеплю
Зображення
Как видим, эти 30% есть по обеим картам
Зображення
И на Зелёной, и на Жёлтой
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 21:31

  Vorlon написав:Кому есть чего бояться - валите. Лично мне скрывать здесь нечего :)


Напомнило:

- Фима, завтра придут будут бить евреев.
- Кому есть чего бояться - валите. Лично мне скрывать здесь нечего.По паспорту я русский.
- Фима, ви дурак? Бить будут не по паспорту, а по морде.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 10:07

  Sanyok77 написав:
  Вкладчик1234 написав:Зображення

Транзитёрам и прочим свинорылам на заметку (вторая строчка)


https://conditions-and-rules.a-bank.com ... ena_ua.pdf

https://conditions-and-rules.a-bank.com ... vta_ua.pdf
Заодно и скриншоты ещё прицеплю
Зображення
Как видим, эти 30% есть по обеим картам
Зображення
И на Зелёной, и на Жёлтой


Несправедливі умови договору, це умови які призводять до істотного дисбалансу між договірними права та обов’язками сторін та є підставою для визнання такого договору недійсним (ВСУ від 8 червня 2016 р. у справі № 6-330цс16)

https://protocol.ua/ua/nespravedlivi_umovi_dogovoru_yaki_prizvodyat_do_istotnogo_disbalansu_mig_dogovirnimi_prava_ta_obov_yazkami_storin/
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 10:43

  посетитель написав:Ого, вот это подход.Я в шоке.Тупо кидалово.Выводы сделал.Без сильно крайней необходимости денег там ни держать не прогонять не буду.По-сути вообще никаких операций проводить не буду.

Никаких мутных операций не провожу, но нафиг мне такая лотерея.


когда искал куда пристроить гривну, обратил внимание на банк
Зеленая
кешбек, опять же

почитал отзывы на Минфин - мне хватило,
добавил в список субьективного шобла, с которым не связываться
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 11:54

Re: А-Банк

  cohan написав:почитал отзывы на Минфин - мне хватило,
добавил в список субьективного шобла, с которым не связываться

Если ориентироваться по отзывам на Минфин, то с банками в принципе нельзя иметь дело.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 12:29

  ingtrans написав:
  cohan написав:почитал отзывы на Минфин - мне хватило,
добавил в список субьективного шобла, с которым не связываться

Если ориентироваться по отзывам на Минфин, то с банками в принципе нельзя иметь дело.


зависит от нормированной шкалы :mrgreen: :mrgreen:

последняя ситуация с ПУМБ стала известна именно благодаря отзывам,
да и остальное, если правильно фильтровать обиженок, достаточно информативно
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 13:31

Доброго дня!
Дана комісія утримується у випадках розірвання відносин причиною яких є наявність підтвердженого шахрайства з боку Клієнтів. Не переймайтесь, ця комісія не застосовується до всіх клієнтів.😉
А-Банк
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