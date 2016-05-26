А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 сер, 2021 16:25
Вкладчик1234 написав: AlexTk написав:
Они сначала сообщают о будущем разрыве, потом перечисляют деньги (с комиссией), и только потом разрывают отношения. Т.е. комиссия не за разрыв, а за операцию ("перерахування").
Если пока не разорвали - пусть толкают за 0% по р2р
Пусть. Но это вряд ли...
AlexTk
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Додано: Суб 14 сер, 2021 20:50
Вкладчик1234 написав:
Если пока не разорвали - пусть толкают за 0% по р2р
Как витолкать с депо, если он неразривной?
Короче, нужно втихую валить. Не привлекая внимания.
Goodman
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Додано: Суб 14 сер, 2021 21:11
Кому есть чего бояться - валите. Лично мне скрывать здесь нечего
Vorlon
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Додано: Суб 14 сер, 2021 21:20
Вкладчик1234 написав:
Транзитёрам и прочим свинорылам на заметку (вторая строчка)
https://conditions-and-rules.a-bank.com ... ena_ua.pdf https://conditions-and-rules.a-bank.com ... vta_ua.pdf
Заодно и скриншоты ещё прицеплю
Как видим, эти 30% есть по обеим картам
И на Зелёной, и на Жёлтой
Sanyok77
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Додано: Суб 14 сер, 2021 21:31
Vorlon написав:
Кому есть чего бояться - валите. Лично мне скрывать здесь нечего
Напомнило:
- Фима, завтра придут будут бить евреев.
- Кому есть чего бояться - валите. Лично мне скрывать здесь нечего.По паспорту я русский.
- Фима, ви дурак? Бить будут не по паспорту, а по морде.
посетитель
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Додано: Нед 15 сер, 2021 10:07
Несправедливі умови договору, це умови які призводять до істотного дисбалансу між договірними права та обов’язками сторін та є підставою для визнання такого договору недійсним (ВСУ від 8 червня 2016 р. у справі № 6-330цс16)
https://protocol.ua/ua/nespravedlivi_umovi_dogovoru_yaki_prizvodyat_do_istotnogo_disbalansu_mig_dogovirnimi_prava_ta_obov_yazkami_storin/
M-Audio
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Додано: Нед 15 сер, 2021 10:43
посетитель написав:
Ого, вот это подход.Я в шоке.Тупо кидалово.Выводы сделал.Без сильно крайней необходимости денег там ни держать не прогонять не буду.По-сути вообще никаких операций проводить не буду.
Никаких мутных операций не провожу, но нафиг мне такая лотерея.
когда искал куда пристроить гривну, обратил внимание на банк
Зеленая
кешбек, опять же
почитал отзывы на Минфин - мне хватило,
добавил в список субьективного шобла, с которым не связываться
cohan
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Додано: Нед 15 сер, 2021 11:54
cohan написав:
почитал отзывы на Минфин - мне хватило,
добавил в список субьективного шобла, с которым не связываться
Если ориентироваться по отзывам на Минфин, то с банками в принципе нельзя иметь дело.
ingtrans
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Додано: Нед 15 сер, 2021 12:29
ingtrans написав: cohan написав:
почитал отзывы на Минфин - мне хватило,
добавил в список субьективного шобла, с которым не связываться
Если ориентироваться по отзывам на Минфин, то с банками в принципе нельзя иметь дело.
зависит от нормированной шкалы
последняя ситуация с ПУМБ стала известна именно благодаря отзывам,
да и остальное, если правильно фильтровать обиженок, достаточно информативно
cohan
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Додано: Нед 15 сер, 2021 13:31
Доброго дня!
Дана комісія утримується у випадках розірвання відносин причиною яких є наявність підтвердженого шахрайства з боку Клієнтів. Не переймайтесь, ця комісія не застосовується до всіх клієнтів.😉
А-Банк
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