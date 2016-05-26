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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 сер, 2021 14:04
А-Банк написав:
Доброго дня!
Дана комісія утримується у випадках розірвання відносин причиною яких є наявність підтвердженого шахрайства з боку Клієнтів.
Підтвердженого ким? І чому в такому разі у тарифах не згадується слово "шахрайство"?
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Додано: Нед 15 сер, 2021 14:08
А-Банк написав:
Дана комісія утримується у випадках розірвання відносин причиною яких є наявність підтвердженого шахрайства з боку Клієнтів. Не переймайтесь, ця комісія не застосовується до всіх клієнтів.😉
1. Про шахрайство - в тарифах ни слова.
Кому прикажете верить: официальным тарифам или сообщению на форуме ?
2. Что такое "подтверждённое шахрайство" ? Кем оно подтверждается ?
Решением суда или решением вахтёра-финмоновца, который вдруг захотел поднять себе KPI ?
3. >Не переймайтесь, ця комісія не застосовується до всіх клієнтів.
Вот прям успокоили )
После этих слов так и хочется перестать читать тарифы, и свято верить, что "меня то это уж точно не коснётся" )))
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Додано: Нед 15 сер, 2021 14:09
А-Банк написав:
Доброго дня!
Дана комісія утримується у випадках розірвання відносин причиною яких є наявність підтвердженого шахрайства з боку Клієнтів. Не переймайтесь, ця комісія не застосовується до всіх клієнтів.😉
Шахрайство - кримінальне правопорушення, і, відповідно, таке звинувачення має бути підтверджено обвинувальним вироком в суді, інакше це безпідставне звинувачення, або наклеп. До того ж не вбачається бодай якогось документального підтвердження того, що цей пункт тарифів може бути застосований виключно у випадку шахрайства.
Але тепер я знаю, що я відповім, коли наступного разу мені зателефонують за якоюсь "вигідною пропозицією" від банку.
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Додано: Нед 15 сер, 2021 15:11
Понятно.
Офпред проснулся, выдал ответ из методички, и пошёл дальше спать.
Ну, такое. Ожидаемо.
Увы, это не Алла
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Додано: Нед 15 сер, 2021 15:22
cohan написав: ingtrans написав: cohan написав:
почитал отзывы на Минфин - мне хватило,
добавил в список субьективного шобла, с которым не связываться
Если ориентироваться по отзывам на Минфин, то с банками в принципе нельзя иметь дело.
зависит от нормированной шкалы
последняя ситуация с ПУМБ стала известна именно благодаря отзывам,
да и остальное, если правильно фильтровать обиженок, достаточно информативно
Про ПУМБ - что за ситуация? Можно в ПП. Спс
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Додано: Нед 15 сер, 2021 15:35
valya когда воровали деньги у клиентов со счетов.
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