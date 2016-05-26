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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 216
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
46
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 14:04

  А-Банк написав:Доброго дня!
Дана комісія утримується у випадках розірвання відносин причиною яких є наявність підтвердженого шахрайства з боку Клієнтів.

Підтвердженого ким? І чому в такому разі у тарифах не згадується слово "шахрайство"?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 14:08

  А-Банк написав:Дана комісія утримується у випадках розірвання відносин причиною яких є наявність підтвердженого шахрайства з боку Клієнтів. Не переймайтесь, ця комісія не застосовується до всіх клієнтів.😉

1. Про шахрайство - в тарифах ни слова.
Кому прикажете верить: официальным тарифам или сообщению на форуме ?

2. Что такое "подтверждённое шахрайство" ? Кем оно подтверждается ?
Решением суда или решением вахтёра-финмоновца, который вдруг захотел поднять себе KPI ?

3. >Не переймайтесь, ця комісія не застосовується до всіх клієнтів.
Вот прям успокоили )
После этих слов так и хочется перестать читать тарифы, и свято верить, что "меня то это уж точно не коснётся" )))
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 14:09

  А-Банк написав:Доброго дня!
Дана комісія утримується у випадках розірвання відносин причиною яких є наявність підтвердженого шахрайства з боку Клієнтів. Не переймайтесь, ця комісія не застосовується до всіх клієнтів.😉

Шахрайство - кримінальне правопорушення, і, відповідно, таке звинувачення має бути підтверджено обвинувальним вироком в суді, інакше це безпідставне звинувачення, або наклеп. До того ж не вбачається бодай якогось документального підтвердження того, що цей пункт тарифів може бути застосований виключно у випадку шахрайства.

Але тепер я знаю, що я відповім, коли наступного разу мені зателефонують за якоюсь "вигідною пропозицією" від банку.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 15:11

Понятно.
Офпред проснулся, выдал ответ из методички, и пошёл дальше спать.
Ну, такое. Ожидаемо.
Увы, это не Алла
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 15:22

  cohan написав:
  ingtrans написав:
  cohan написав:почитал отзывы на Минфин - мне хватило,
добавил в список субьективного шобла, с которым не связываться

Если ориентироваться по отзывам на Минфин, то с банками в принципе нельзя иметь дело.


зависит от нормированной шкалы :mrgreen: :mrgreen:

последняя ситуация с ПУМБ стала известна именно благодаря отзывам,
да и остальное, если правильно фильтровать обиженок, достаточно информативно

Про ПУМБ - что за ситуация? Можно в ПП. Спс
valya
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valya когда воровали деньги у клиентов со счетов.
lloydbanksua
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