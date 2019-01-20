Так напишите это четко и понятно в тарифах.Кому выгодны эти зехера...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 сер, 2021 22:31
Додано: Пон 16 сер, 2021 06:53
Додано: Пон 16 сер, 2021 06:54
Полиция присылает запрос по факту МОЖЛИВОГО шахрайства!
Вы суть в МОЖЛИВОСТі понимаете? Или тоже "можливо утримаємо 30%"
Нее, нуна НБУ проинформировать.
Да и вам же легче станет. С такой то антириХламой вааще не понятно как дальше бизнес вести
Додано: Пон 16 сер, 2021 07:11
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