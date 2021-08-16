Додано: Пон 16 сер, 2021 10:05

mustbe написав: Amethyst написав: Нее, нуна НБУ проинформировать.

Да и вам же легче станет. С такой то антириХламой вааще не понятно как дальше бизнес вести Нее, нуна НБУ проинформировать.Да и вам же легче станет. С такой то антириХламой вааще не понятно как дальше бизнес вести

Жаль, что тут тарифы неинтересные.

Были бы тут интересные тарифы - у меня бы тут лежал фонд.

И я бы с большим удовольствием его вынес, в знак протеста ))) Жаль, что тут тарифы неинтересные.Были бы тут интересные тарифы - у меня бы тут лежал фонд.И я бы с большим удовольствием его вынес, в знак протеста )))

Да я вам прошу, какой там протест.Чисто из чувства самосохранения тут ничего хранить не буду.Всё это очень четко показало не адекватность и жадность руководства этого банка.Главе тарифного комитета( или КУАПа смотря кто там у них тарифы утверждает) большой привет.Подписать такое мог только не компетентный идиот.Ну и мошенничество/не мошенничество - вообще смысла не вижу обсуждать.Так как этого в документах не прописано.А прописано то что в любой момент банк может по своему желанию выкинуть клиента забрав у него 30% .Да если и пропишу это тоже будет не лучше выглядеть(грабь награбленное).В общем банк быстро и уверенно пополнил список банков с которыми ни при каких обстоятельствах не буду иметь дело.