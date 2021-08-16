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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1924192519261927

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 216
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
46
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 22:31

  А-Банк написав:Доброго дня!
Дана комісія утримується у випадках розірвання відносин причиною яких є наявність підтвердженого шахрайства з боку Клієнтів. Не переймайтесь, ця комісія не застосовується до всіх клієнтів.😉

Так напишите это четко и понятно в тарифах.Кому выгодны эти зехера...
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 06:53

  А-Банк написав:Підтвердженого шляхом службового розслідування та отримання запиту від поліції по факту шахрайства.

У нас факт шахрайства определяется служебным расследованием банка ?
Или полицией ?
Или всё-таки судом ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 06:54

  А-Банк написав:Підтвердженого шляхом службового розслідування та отримання запиту від поліції по факту шахрайства.

Полиция присылает запрос по факту МОЖЛИВОГО шахрайства!
Вы суть в МОЖЛИВОСТі понимаете? Или тоже "можливо утримаємо 30%" :)

Нее, нуна НБУ проинформировать.
Да и вам же легче станет. С такой то антириХламой вааще не понятно как дальше бизнес вести :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 07:11

  Amethyst написав:Нее, нуна НБУ проинформировать.
Да и вам же легче станет. С такой то антириХламой вааще не понятно как дальше бизнес вести :mrgreen:

Жаль, что тут тарифы неинтересные.
Были бы тут интересные тарифы - у меня бы тут лежал фонд.
И я бы с большим удовольствием его вынес, в знак протеста )))
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 10:05

  mustbe написав:
  Amethyst написав:Нее, нуна НБУ проинформировать.
Да и вам же легче станет. С такой то антириХламой вааще не понятно как дальше бизнес вести :mrgreen:

Жаль, что тут тарифы неинтересные.
Были бы тут интересные тарифы - у меня бы тут лежал фонд.
И я бы с большим удовольствием его вынес, в знак протеста )))
Да я вам прошу, какой там протест.Чисто из чувства самосохранения тут ничего хранить не буду.Всё это очень четко показало не адекватность и жадность руководства этого банка.Главе тарифного комитета( или КУАПа смотря кто там у них тарифы утверждает) большой привет.Подписать такое мог только не компетентный идиот.

Ну и мошенничество/не мошенничество - вообще смысла не вижу обсуждать.Так как этого в документах не прописано.А прописано то что в любой момент банк может по своему желанию выкинуть клиента забрав у него 30% .Да если и пропишу это тоже будет не лучше выглядеть(грабь награбленное).
В общем банк быстро и уверенно пополнил список банков с которыми ни при каких обстоятельствах не буду иметь дело.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 21:43

Re: А-Банк

  Amethyst написав:С такой то антириХламой вааще не понятно

Все понятно и так.
Забейте в Гугл "розрив ......." , у меня вискочило абзац по Моне и 2 пункта по другом банку. Там в перечне все, что угодно включая талмуд "Про протидию видмиванню....." , которий НИКТО из банковских НЕ читал, не Читает и не будет читать. + неуспешная идентификация ( за что банки штрафуют. а они потом отбивают штрафи с клиентов_ ) и прочее прочее прочее .
PS Если А-шка дает 10,5 по депо , а ТАСЯ - 10 , легко перемещаюсь в ТАС и вообще не имею дело с 30%.
PS1 А чего 30% , государство берет мзди 25% и не более . Откуда 5% приросло????
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 00:12

Re: А-Банк

  Goodman написав:Откуда 5% приросло????
Дык на инфляцию🐝
Митяйка
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 14:49

Re: А-Банк

Если есть представитель банка в теме, то можно узнать, эти номера телефона 0567221157 0567976369
принадлежит банку?
_PORT_UA
 
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