Так напишите это четко и понятно в тарифах.Кому выгодны эти зехера...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 сер, 2021 22:31
Додано: Пон 16 сер, 2021 06:53
Додано: Пон 16 сер, 2021 06:54
Полиция присылает запрос по факту МОЖЛИВОГО шахрайства!
Вы суть в МОЖЛИВОСТі понимаете? Или тоже "можливо утримаємо 30%"
Нее, нуна НБУ проинформировать.
Да и вам же легче станет. С такой то антириХламой вааще не понятно как дальше бизнес вести
Додано: Пон 16 сер, 2021 07:11
Додано: Пон 16 сер, 2021 10:05
Да я вам прошу, какой там протест.Чисто из чувства самосохранения тут ничего хранить не буду.Всё это очень четко показало не адекватность и жадность руководства этого банка.Главе тарифного комитета( или КУАПа смотря кто там у них тарифы утверждает) большой привет.Подписать такое мог только не компетентный идиот.
Ну и мошенничество/не мошенничество - вообще смысла не вижу обсуждать.Так как этого в документах не прописано.А прописано то что в любой момент банк может по своему желанию выкинуть клиента забрав у него 30% .Да если и пропишу это тоже будет не лучше выглядеть(грабь награбленное).
В общем банк быстро и уверенно пополнил список банков с которыми ни при каких обстоятельствах не буду иметь дело.
Додано: Пон 16 сер, 2021 21:43
Re: А-Банк
Все понятно и так.
Забейте в Гугл "розрив ......." , у меня вискочило абзац по Моне и 2 пункта по другом банку. Там в перечне все, что угодно включая талмуд "Про протидию видмиванню....." , которий НИКТО из банковских НЕ читал, не Читает и не будет читать. + неуспешная идентификация ( за что банки штрафуют. а они потом отбивают штрафи с клиентов_ ) и прочее прочее прочее .
PS Если А-шка дает 10,5 по депо , а ТАСЯ - 10 , легко перемещаюсь в ТАС и вообще не имею дело с 30%.
PS1 А чего 30% , государство берет мзди 25% и не более . Откуда 5% приросло????
Додано: Вів 17 сер, 2021 00:12
Re: А-Банк
Додано: Вів 17 сер, 2021 14:49
Re: А-Банк
Если есть представитель банка в теме, то можно узнать, эти номера телефона 0567221157 0567976369
принадлежит банку?
Додано: Чет 19 сер, 2021 16:28
Re: А-Банк
Да, это номера А-Банк
Додано: Чет 19 сер, 2021 17:56
А-Банк, а можно пояснить за "30% за мошенничество"?
1. Каким образом устанавливается факт наличия "мошенничества"?
2. Если такой факт установлен - то разве нормально брать себе долю 30% от "мошенничества", а 70% отдавать "мошеннику"?
3. Почему про "мошенничество" нет ни слова в тарифах? (А такая трактовка есть только в речевых модулях консультантов)
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