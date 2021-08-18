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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1925192619271928

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 216
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
46
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 18:10

Re: А-Банк

  _PORT_UA написав:узнать, эти номера телефона 0567221157 0567976369
принадлежит банку?

Шо, пана теж заспамили? ;)
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 18:29

Re: А-Банк

chipmunk написав:
  _PORT_UA написав:узнать, эти номера телефона 0567221157 0567976369
принадлежит банку?

Шо, пана теж заспамили? ;)
Парили кредит готивкою.
lel
 
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Подякував: 1043 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 18:36

Вже всі знайшли пасхалку в новому додатку АБ24? :)
greenozon
 
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