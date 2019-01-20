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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 сер, 2021 18:10
_PORT_UA написав:
узнать, эти номера телефона 0567221157 0567976369
принадлежит банку?
Шо, пана теж заспамили?
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chipmunk
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Додано: Чет 19 сер, 2021 18:29
chipmunk написав: _PORT_UA написав:
узнать, эти номера телефона 0567221157 0567976369
принадлежит банку?
Шо, пана теж заспамили?
Парили кредит готивкою.
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lel
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Додано: Чет 19 сер, 2021 18:36
Вже всі знайшли пасхалку в новому додатку АБ24?
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greenozon
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 08:16
greenozon написав:
Вже всі знайшли пасхалку в новому додатку АБ24?
В мене не спрацьовує перевертання.
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KVV
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 08:36
KVV написав: greenozon написав:
Вже всі знайшли пасхалку в новому додатку АБ24?
В мене не спрацьовує перевертання.
Все працює, ви не те перевертання використовуєте. Я теж довго доганяв
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 09:12
Надо экран не вверх ногами повернуть, а из прложение экран горизонтально в небо, сделать экран горизонтально в пол
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 13:17
И шо там за пацхалки? Я нажал,вылезло предложение про "экранный доступ" естественно я против таких контролей. После ведро яблок упало,нажал на яблоко вылезла красная надпись типа" ваш запрос не можно обработать".
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Митяйка
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