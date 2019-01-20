Шо, пана теж заспамили?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 сер, 2021 18:10
Re: А-Банк
Додано: Чет 19 сер, 2021 18:29
Re: А-Банк
Додано: П'ят 20 сер, 2021 08:16
Додано: П'ят 20 сер, 2021 08:36
Додано: П'ят 20 сер, 2021 09:12
Надо экран не вверх ногами повернуть, а из прложение экран горизонтально в небо, сделать экран горизонтально в пол
Додано: П'ят 20 сер, 2021 13:17
И шо там за пацхалки? Я нажал,вылезло предложение про "экранный доступ" естественно я против таких контролей. После ведро яблок упало,нажал на яблоко вылезла красная надпись типа" ваш запрос не можно обработать".
Додано: П'ят 20 сер, 2021 15:34
Митяйка Доброго дня! Даний дозвіл до екранного часу Вашого смартфону не є обов'язковим для функціонування додатку, але він дозволяє додатково зберегти Ваші кошти від шахраїв, шляхом математичного аналізу, обчислення поведінки при використанні програми. З кожним оновленням додаток отримує нові можливості, сподіваємось, що Ви оціните! Напишіть нам на адресу help@a-bank.com.ua, в темі листа вкажіть "finance.ua", будемо раді детальніше розібратись в ситуації! 🍏😊
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