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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1926192719281929>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 216
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
46
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 18:10

Re: А-Банк

  _PORT_UA написав:узнать, эти номера телефона 0567221157 0567976369
принадлежит банку?

Шо, пана теж заспамили? ;)
chipmunk
 
Повідомлень: 8738
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Подякували: 553 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 18:29

Re: А-Банк

chipmunk написав:
  _PORT_UA написав:узнать, эти номера телефона 0567221157 0567976369
принадлежит банку?

Шо, пана теж заспамили? ;)
Парили кредит готивкою.
lel
 
Повідомлень: 2990
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1043 раз.
Подякували: 338 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 18:36

Вже всі знайшли пасхалку в новому додатку АБ24? :)
greenozon
 
Повідомлень: 11704
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 906 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 08:16

  greenozon написав:Вже всі знайшли пасхалку в новому додатку АБ24? :)

В мене не спрацьовує перевертання.
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 08:36

  KVV написав:
  greenozon написав:Вже всі знайшли пасхалку в новому додатку АБ24? :)

В мене не спрацьовує перевертання.

Все працює, ви не те перевертання використовуєте. Я теж довго доганяв
Hemi
 
Повідомлень: 122
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Подякували: 21 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 09:12

Надо экран не вверх ногами повернуть, а из прложение экран горизонтально в небо, сделать экран горизонтально в пол
Flamingo
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1

 
Повідомлень: 6778
З нами з: 20.03.15
Подякував: 108 раз.
Подякували: 1837 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 13:17

И шо там за пацхалки? Я нажал,вылезло предложение про "экранный доступ" естественно я против таких контролей. После ведро яблок упало,нажал на яблоко вылезла красная надпись типа" ваш запрос не можно обработать".
Митяйка
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Повідомлень: 66
З нами з: 14.09.19
Подякував: 50 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 15:34

Митяйка Доброго дня! Даний дозвіл до екранного часу Вашого смартфону не є обов'язковим для функціонування додатку, але він дозволяє додатково зберегти Ваші кошти від шахраїв, шляхом математичного аналізу, обчислення поведінки при використанні програми. З кожним оновленням додаток отримує нові можливості, сподіваємось, що Ви оціните! Напишіть нам на адресу help@a-bank.com.ua, в темі листа вкажіть "finance.ua", будемо раді детальніше розібратись в ситуації! 🍏😊
А-Банк
Представник банку
 
Повідомлень: 11
З нами з: 19.02.21
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 11:36

Пришел пИдарунок к "яблочному лету". Размер очень большой. И дизайн, мягко говоря так себе. Я почему-то думал там яблочки зелененькие будут. А оно воно как :mrgreen:
Зображення
Flamingo
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Повідомлень: 6778
З нами з: 20.03.15
Подякував: 108 раз.
Подякували: 1837 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 12:46

Re: А-Банк

Приветствую! Что делать в пасхалке? Падают яблоки их ловить надо или как?
Wondergod
 
Повідомлень: 3
З нами з: 17.04.21
Подякував: 0 раз.
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