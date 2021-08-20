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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 сер, 2021 14:19
Радоваться, шо не по голове любимому клиенту) )
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Amethyst
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Додано: Суб 21 сер, 2021 14:25
Расскажите хоть про пасхалку. А то у меня соответствующее сообщение от банка выглядит так:
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ВIВ