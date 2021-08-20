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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1926192719281929

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 216
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
46
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 14:19

Радоваться, шо не по голове любимому клиенту) )
Amethyst
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Повідомлень: 743
З нами з: 05.05.21
Подякував: 45 раз.
Подякували: 120 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 14:25

Расскажите хоть про пасхалку. А то у меня соответствующее сообщение от банка выглядит так: Зображення
M-Audio
 
Повідомлень: 2344
З нами з: 23.03.11
Подякував: 424 раз.
Подякували: 345 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 15:13

Ну как то так. Только яблоки все время падают и стучат при падении в ящик (внизу):
Зображення
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6781
З нами з: 20.03.15
Подякував: 108 раз.
Подякували: 1837 раз.
 
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