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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 сер, 2021 14:19
Радоваться, шо не по голове любимому клиенту) )
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Amethyst
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Додано: Суб 21 сер, 2021 14:25
Расскажите хоть про пасхалку. А то у меня соответствующее сообщение от банка выглядит так:
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M-Audio
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Додано: Суб 21 сер, 2021 15:13
Ну как то так. Только яблоки все время падают и стучат при падении в ящик (внизу):
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Flamingo
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Додано: Суб 21 сер, 2021 16:43
У вас шото ещё мало яблок. Ждал пока 2 слоя зелепух из ящика торчать стало. Но ничего больше не случилось. Горько плакал, как када-то во 2 классе, када ж/з дорогу мама не купила (
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Amethyst
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Додано: Суб 21 сер, 2021 17:23
Amethyst написав:
У вас шото ещё мало яблок. Ждал пока 2 слоя зелепух из ящика торчать стало. Но ничего больше не случилось
Не я так долго этот яблопад терпеть не могу -выключаю нафиг
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Flamingo
-
1
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- Повідомлень: 6784
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 1839 раз.
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Суб 21 сер, 2021 15:19
green
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|19809
|2918620
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Суб 21 сер, 2021 07:18
ВIВ
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