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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1927192819291930>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 216
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
46
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 12:46

Re: А-Банк

Приветствую! Что делать в пасхалке? Падают яблоки их ловить надо или как?
Wondergod
 
Повідомлень: 4
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 14:19

Радоваться, шо не по голове любимому клиенту) )
Amethyst
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Повідомлень: 752
З нами з: 05.05.21
Подякував: 45 раз.
Подякували: 122 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 14:25

Расскажите хоть про пасхалку. А то у меня соответствующее сообщение от банка выглядит так: Зображення
M-Audio
 
Повідомлень: 2348
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Подякував: 427 раз.
Подякували: 348 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 15:13

Ну как то так. Только яблоки все время падают и стучат при падении в ящик (внизу):
Зображення
Flamingo
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Повідомлень: 6803
З нами з: 20.03.15
Подякував: 108 раз.
Подякували: 1845 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 16:43

У вас шото ещё мало яблок. Ждал пока 2 слоя зелепух из ящика торчать стало. Но ничего больше не случилось. Горько плакал, как када-то во 2 классе, када ж/з дорогу мама не купила (
Amethyst
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Повідомлень: 752
З нами з: 05.05.21
Подякував: 45 раз.
Подякували: 122 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 17:23

  Amethyst написав:У вас шото ещё мало яблок. Ждал пока 2 слоя зелепух из ящика торчать стало. Но ничего больше не случилось

Не я так долго этот яблопад терпеть не могу -выключаю нафиг ;)
Flamingo
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Повідомлень: 6803
З нами з: 20.03.15
Подякував: 108 раз.
Подякували: 1845 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 сер, 2021 08:23

  Flamingo написав:Пришел пИдарунок к "яблочному лету". Размер очень большой. И дизайн, мягко говоря так себе. Я почему-то думал там яблочки зелененькие будут. А оно воно как :mrgreen:
Зображення

Було оголошення переможців ахції по яблуках? Обіцяли вказати 03.09.21, ніде не бачив переможців
tarasum
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Повідомлень: 600
З нами з: 16.10.18
Подякував: 77 раз.
Подякували: 26 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 сер, 2021 09:36

3 сентября это по айфону оглашение. А по футболкам еще числа 10 абанка файлик вывесила. Если что ищите себя тута https://a-bank.com.ua/static/offers/res ... mer_ua.pdf
Flamingo
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Повідомлень: 6803
З нами з: 20.03.15
Подякував: 108 раз.
Подякували: 1845 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 сер, 2021 09:51

  Flamingo написав:А по футболкам еще числа 10 абанка файлик вывесила. Если что ищите себя тута https://a-bank.com.ua/static/offers/res ... mer_ua.pdf


Во народ ушлий - в першу хвилину 13 сек після півночі вже 4-ту операцію проводять.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 23:37

Re: А-Банк

Как то не заметно банк прибрал пунктик из тарифов о списании 30% в случае расторжения договора по инициативе банка.
Это говорит, о том, что банк прислушивается к мнению клиентов, и понял обеспокоенность.Ждем новых фантазий маркетологов...)
korzviktor20
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