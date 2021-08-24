А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 сер, 2021 12:46
Приветствую! Что делать в пасхалке? Падают яблоки их ловить надо или как?
Wondergod
Повідомлень: 4
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Додано: Суб 21 сер, 2021 14:19
Радоваться, шо не по голове любимому клиенту) )
Amethyst
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Додано: Суб 21 сер, 2021 14:25
Расскажите хоть про пасхалку. А то у меня соответствующее сообщение от банка выглядит так:
M-Audio
Повідомлень: 2348
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Додано: Суб 21 сер, 2021 15:13
Ну как то так. Только яблоки все время падают и стучат при падении в ящик (внизу):
Flamingo
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Додано: Суб 21 сер, 2021 16:43
У вас шото ещё мало яблок. Ждал пока 2 слоя зелепух из ящика торчать стало. Но ничего больше не случилось. Горько плакал, как када-то во 2 классе, када ж/з дорогу мама не купила (
Amethyst
Повідомлень: 752
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Додано: Суб 21 сер, 2021 17:23
Amethyst написав:
У вас шото ещё мало яблок. Ждал пока 2 слоя зелепух из ящика торчать стало. Но ничего больше не случилось
Не я так долго этот яблопад терпеть не могу -выключаю нафиг
Flamingo
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Додано: Нед 22 сер, 2021 08:23
Було оголошення переможців ахції по яблуках? Обіцяли вказати 03.09.21, ніде не бачив переможців
tarasum
Повідомлень: 600
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Додано: Нед 22 сер, 2021 09:36
3 сентября это по айфону оглашение. А по футболкам еще числа 10 абанка файлик вывесила. Если что ищите себя тута
https://a-bank.com.ua/static/offers/res ... mer_ua.pdf
Flamingo
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Повідомлень: 6803
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Подякували: 1845 раз.
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Додано: Нед 22 сер, 2021 09:51
Во народ ушлий - в першу хвилину 13 сек після півночі вже 4-ту операцію проводять.
Ой+
Повідомлень: 4483
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Додано: Вів 24 сер, 2021 23:37
Как то не заметно банк прибрал пунктик из тарифов о списании 30% в случае расторжения договора по инициативе банка.
Это говорит, о том, что банк прислушивается к мнению клиентов, и понял обеспокоенность.Ждем новых фантазий маркетологов...)
korzviktor20
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