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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 сер, 2021 23:40
korzviktor20 написав:
Как то не заметно банк прибрал пунктик из тарифов о списании 30% в случае расторжения договора по инициативе банка.
Это говорит, о том, что банк прислушивается к мнению клиентов, и понял обеспокоенность.Ждем новых фантазий маркетологов...)
Может перепрятали в ДКБО или куда-то ещё?
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