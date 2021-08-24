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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 сер, 2021 23:40
korzviktor20 написав:
Как то не заметно банк прибрал пунктик из тарифов о списании 30% в случае расторжения договора по инициативе банка.
Это говорит, о том, что банк прислушивается к мнению клиентов, и понял обеспокоенность.Ждем новых фантазий маркетологов...)
Может перепрятали в ДКБО или куда-то ещё?
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Додано: Сер 25 сер, 2021 13:25
Нагадайте: тягнути з кдв - без коміса буде ?
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Додано: Сер 25 сер, 2021 13:36
maxprofit написав:
Нагадайте: тягнути з кдв - без коміса буде ?
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Tico
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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