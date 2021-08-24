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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1927192819291930

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 216
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
46
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 23:40

  korzviktor20 написав:Как то не заметно банк прибрал пунктик из тарифов о списании 30% в случае расторжения договора по инициативе банка.
Это говорит, о том, что банк прислушивается к мнению клиентов, и понял обеспокоенность.Ждем новых фантазий маркетологов...)

Может перепрятали в ДКБО или куда-то ещё? 8)
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 13:25

Re: А-Банк

Нагадайте: тягнути з кдв - без коміса буде ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 13:36

  maxprofit написав:Нагадайте: тягнути з кдв - без коміса буде ?

Без
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