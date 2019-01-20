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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 216
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
46
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 23:40

  korzviktor20 написав:Как то не заметно банк прибрал пунктик из тарифов о списании 30% в случае расторжения договора по инициативе банка.
Это говорит, о том, что банк прислушивается к мнению клиентов, и понял обеспокоенность.Ждем новых фантазий маркетологов...)

Может перепрятали в ДКБО или куда-то ещё? 8)
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 13:25

Re: А-Банк

Нагадайте: тягнути з кдв - без коміса буде ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 13:36

  maxprofit написав:Нагадайте: тягнути з кдв - без коміса буде ?

Без
wolt450
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 12:54

звонили з банку, пропонували кредити для МСБ

ще й мейл прислали, може комусь буде цікаво

---
Ми пропонували Вам "А-Експрес кредит для бізнесу".
Переглянути всі пропозиції для бізнесу та обрати для себе найкращу можна в презентації.

https://a-bank.com.ua/static/docs/2021/ ... ss_fop.pdf?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 10:20

Flamingo

Дякую. А банк мене таки кинув на футболку. Я виконав всі операції за перші чотири хвилини, але ці платежі повернулися у зв'язку із збоєм якимось. Писав тиждень після цього у підтримку і нічого.

Осадок залишився.
ukrmvs
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 10:42

сьогодні в додатку АБ24 -
---
Оформіть депозит Online в мобільному додатку АБанк24, і отримаєте максимальну ставку від А-Абанку.

Вище, ніж у відділенні, на 0.5-1%!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 10:56

  greenozon написав:сьогодні в додатку АБ24 -
---
Оформіть депозит Online в мобільному додатку АБанк24, і отримаєте максимальну ставку від А-Абанку.

Вище, ніж у відділенні, на 0.5-1%!
"на... 1% " ?
вроде раньше только "на 0,5%" было
flysoulfly
 
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