А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 сер, 2021 23:40
korzviktor20 написав:
Как то не заметно банк прибрал пунктик из тарифов о списании 30% в случае расторжения договора по инициативе банка.
Это говорит, о том, что банк прислушивается к мнению клиентов, и понял обеспокоенность.Ждем новых фантазий маркетологов...)
Может перепрятали в ДКБО или куда-то ещё?
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Додано: Сер 25 сер, 2021 13:25
Нагадайте: тягнути з кдв - без коміса буде ?
maxprofit
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Додано: Сер 25 сер, 2021 13:36
maxprofit написав:
Нагадайте: тягнути з кдв - без коміса буде ?
Без
wolt450
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Додано: Чет 26 сер, 2021 12:54
звонили з банку, пропонували кредити для МСБ
ще й мейл прислали, може комусь буде цікаво
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Ми пропонували Вам "А-Експрес кредит для бізнесу".
Переглянути всі пропозиції для бізнесу та обрати для себе найкращу можна в презентації.
https://a-bank.com.ua/static/docs/2021/ ... ss_fop.pdf
?
greenozon
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Додано: Пон 30 сер, 2021 10:20
Flamingo Дякую. А банк мене таки кинув на футболку. Я виконав всі операції за перші чотири хвилини, але ці платежі повернулися у зв'язку із збоєм якимось. Писав тиждень після цього у підтримку і нічого. Осадок залишився.
ukrmvs
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Додано: Пон 30 сер, 2021 10:42
сьогодні в додатку АБ24 -
--- Оформіть депозит Online в мобільному додатку АБанк24, і отримаєте максимальну ставку від А-Абанку. Вище, ніж у відділенні, на 0.5-1%!
greenozon
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Додано: Пон 30 сер, 2021 10:56
greenozon написав:
сьогодні в додатку АБ24 -
---
Оформіть депозит Online в мобільному додатку АБанк24, і отримаєте максимальну ставку від А-Абанку.
Вище, ніж у відділенні, на 0.5-1%!
"на... 1% " ?
вроде раньше только "на 0,5%" было
flysoulfly
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