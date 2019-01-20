Может перепрятали в ДКБО или куда-то ещё?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 сер, 2021 23:40
Может перепрятали в ДКБО или куда-то ещё?
Додано: Сер 25 сер, 2021 13:25
Re: А-Банк
Нагадайте: тягнути з кдв - без коміса буде ?
Додано: Чет 26 сер, 2021 12:54
звонили з банку, пропонували кредити для МСБ
ще й мейл прислали, може комусь буде цікаво
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Ми пропонували Вам "А-Експрес кредит для бізнесу".
Переглянути всі пропозиції для бізнесу та обрати для себе найкращу можна в презентації.
Додано: Пон 30 сер, 2021 10:20
Flamingo
Дякую. А банк мене таки кинув на футболку. Я виконав всі операції за перші чотири хвилини, але ці платежі повернулися у зв'язку із збоєм якимось. Писав тиждень після цього у підтримку і нічого.
Осадок залишився.
Додано: Пон 30 сер, 2021 10:42
сьогодні в додатку АБ24 -
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Оформіть депозит Online в мобільному додатку АБанк24, і отримаєте максимальну ставку від А-Абанку.
Вище, ніж у відділенні, на 0.5-1%!
Додано: Пон 30 сер, 2021 10:56
Додано: Пон 30 сер, 2021 13:00
Виглядає так, ніби зменшили відсоток за вкладами у відділенні, звідси і "бонус". У відділенні максимальний відсоток за "Стандарт Строковий" - 9,5% (12 міс), а Онлайн - 10% (12 міс), 10,5% (15 міс). Власне, між 12 міс у відділенні і 15 міс онлайн і виходить різниця в 1%.
Окремо хочеться відзначити 1% річних у гривні за А-Вкладом.
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