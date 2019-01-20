|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 сер, 2021 11:56
greenozon написав:
за реф-бонус зеленої АБанка тепер платить 150грн?
Так, пішла битва рефок - хто більше відлистає
...
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 2927
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 346 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|652
|475538
|
|
|49508
|6614067
|
|
|97330
|12384036
|