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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1928192919301931

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 216
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
46
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 11:56

  greenozon написав:за реф-бонус зеленої АБанка тепер платить 150грн?


Так, пішла битва рефок - хто більше відлистає :) ...
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 13:30

  Чорний Ворон написав:Сайт і застосунок не працюють?

Так, вибачте. Мабуть, це я винен: поповнив А-вклад на 3 копійки, після чого зі здивування все лягло й перестало працювати ))
kreuz
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 10:08

Re: А-Банк

Приложение у всех работает? Я не могу зайти что-то.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 10:27

  Oktawa написав:Приложение у всех работает? Я не могу зайти что-то.


Вже працює.
ricardo
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 12:14

Re: А-Банк

Подскажите СЕП с зеленки бесплатный?
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 12:28

  lubarec написав:Подскажите СЕП с зеленки бесплатный?

Бесплатный
velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 12:57

Re: А-Банк

velvet написав:
  lubarec написав:Подскажите СЕП с зеленки бесплатный?

Бесплатный
С Веб версии можно?
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 13:11

  lel написав:
velvet написав:
  lubarec написав:Подскажите СЕП с зеленки бесплатный?

Бесплатный
С Веб версии можно?

Можно. Только там раньше было по дебильному - надо типа в платежах в строке поиска ввести нужный IBAN - оно не найдет такого счета в своей базе и предложит создать плвтеж. Мож конечно что и поменялось но раньше было так
Flamingo
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