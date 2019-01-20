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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 сер, 2021 11:56
greenozon написав:
за реф-бонус зеленої АБанка тепер платить 150грн?
Так, пішла битва рефок - хто більше відлистає
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jay2004
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Додано: Вів 31 сер, 2021 13:30
Чорний Ворон написав:
Сайт і застосунок не працюють?
Так, вибачте. Мабуть, це я винен: поповнив А-вклад на 3 копійки, після чого зі здивування все лягло й перестало працювати ))
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Додано: Чет 02 вер, 2021 10:08
Приложение у всех работает? Я не могу зайти что-то.
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Oktawa
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Додано: Чет 02 вер, 2021 10:27
Oktawa написав:
Приложение у всех работает? Я не могу зайти что-то.
Вже працює.
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Додано: Суб 04 вер, 2021 12:14
Подскажите СЕП с зеленки бесплатный?
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lubarec
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Додано: Суб 04 вер, 2021 12:28
lubarec написав:
Подскажите СЕП с зеленки бесплатный?
Бесплатный
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velvet
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Додано: Суб 04 вер, 2021 12:57
velvet написав: lubarec написав:
Подскажите СЕП с зеленки бесплатный?
Бесплатный
С Веб версии можно?
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lel
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Додано: Суб 04 вер, 2021 13:11
lel написав: velvet написав: lubarec написав:
Подскажите СЕП с зеленки бесплатный?
Бесплатный
С Веб версии можно?
Можно. Только там раньше было по дебильному - надо типа в платежах в строке поиска ввести нужный IBAN - оно не найдет такого счета в своей базе и предложит создать плвтеж. Мож конечно что и поменялось но раньше было так
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Flamingo
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Суб 04 вер, 2021 09:20
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