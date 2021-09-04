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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 сер, 2021 11:56
greenozon написав:
за реф-бонус зеленої АБанка тепер платить 150грн?
Так, пішла битва рефок - хто більше відлистає
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jay2004
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Додано: Вів 31 сер, 2021 13:30
Чорний Ворон написав:
Сайт і застосунок не працюють?
Так, вибачте. Мабуть, це я винен: поповнив А-вклад на 3 копійки, після чого зі здивування все лягло й перестало працювати ))
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Додано: Чет 02 вер, 2021 10:08
Приложение у всех работает? Я не могу зайти что-то.
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Oktawa
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Додано: Чет 02 вер, 2021 10:27
Oktawa написав:
Приложение у всех работает? Я не могу зайти что-то.
Вже працює.
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Додано: Суб 04 вер, 2021 12:14
Подскажите СЕП с зеленки бесплатный?
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lubarec
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Додано: Суб 04 вер, 2021 12:28
lubarec написав:
Подскажите СЕП с зеленки бесплатный?
Бесплатный
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velvet
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Додано: Суб 04 вер, 2021 12:57
velvet написав: lubarec написав:
Подскажите СЕП с зеленки бесплатный?
Бесплатный
С Веб версии можно?
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lel
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Додано: Суб 04 вер, 2021 13:11
lel написав: velvet написав: lubarec написав:
Подскажите СЕП с зеленки бесплатный?
Бесплатный
С Веб версии можно?
Можно. Только там раньше было по дебильному - надо типа в платежах в строке поиска ввести нужный IBAN - оно не найдет такого счета в своей базе и предложит создать плвтеж. Мож конечно что и поменялось но раньше было так
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Додано: Нед 05 вер, 2021 12:32
Кто-нибудь пользовался картой для участников АТО Українці разом? Насколько она выгодна, учитывая ежемесячный взнос 30грн?
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Oktawa
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Додано: Нед 05 вер, 2021 13:20
Oktawa написав:
Кто-нибудь пользовался картой для участников АТО Українці разом? Насколько она выгодна, учитывая ежемесячный взнос 30грн?
Как по мне, довольно иронично выглядит тот факт, что такую карту эмитирует банк, акционер которого является одним из лидеров ОПЗЖ. Бизнес вне политики.
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Нед 05 вер, 2021 12:50
AVF
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