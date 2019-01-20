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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1929193019311932

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 216
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
46
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 09 вер, 2021 16:01

Яким макаром можна поповнювати А-вклад, крім каси банки, і які там ліміти?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 00:38

Re: А-Банк

Что то совсем не понятно с желтой валютной картой.Если с зеленой сконвертировать гривну на доллар/евро на желтую,зайдет полная сумма на желтую валютную, или снимут 0.5%? И можно ли отправить эти доллары/ евро на другую валютную карту, в другом банке?
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 03:48

  korzviktor20 написав:Что то совсем не понятно с желтой валютной картой.Если с зеленой сконвертировать гривну на доллар/евро на желтую,зайдет полная сумма на желтую валютную, или снимут 0.5%? И можно ли отправить эти доллары/ евро на другую валютную карту, в другом банке?

Зайде повна сума. В теорії відправити можна на власний рахунок з допомогою SWIFT, але тарифи вас не сподобаються.

Курси тут теж майже увесь час сумні. Раджу придивитися до альтернатив тут https://mustbe.ml/kurs/
klug
 
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