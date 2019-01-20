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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 вер, 2021 16:01
Яким макаром можна поповнювати А-вклад, крім каси банки, і які там ліміти?
Додано: Нед 12 вер, 2021 00:38
Re: А-Банк
Что то совсем не понятно с желтой валютной картой.Если с зеленой сконвертировать гривну на доллар/евро на желтую,зайдет полная сумма на желтую валютную, или снимут 0.5%? И можно ли отправить эти доллары/ евро на другую валютную карту, в другом банке?
Додано: Нед 12 вер, 2021 03:48
Зайде повна сума. В теорії відправити можна на власний рахунок з допомогою SWIFT, але тарифи вас не сподобаються.
Курси тут теж майже увесь час сумні. Раджу придивитися до альтернатив тут
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