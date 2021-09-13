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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1930193119321933>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 216
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
46
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 09 вер, 2021 16:01

Яким макаром можна поповнювати А-вклад, крім каси банки, і які там ліміти?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 00:38

Re: А-Банк

Что то совсем не понятно с желтой валютной картой.Если с зеленой сконвертировать гривну на доллар/евро на желтую,зайдет полная сумма на желтую валютную, или снимут 0.5%? И можно ли отправить эти доллары/ евро на другую валютную карту, в другом банке?
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 03:48

  korzviktor20 написав:Что то совсем не понятно с желтой валютной картой.Если с зеленой сконвертировать гривну на доллар/евро на желтую,зайдет полная сумма на желтую валютную, или снимут 0.5%? И можно ли отправить эти доллары/ евро на другую валютную карту, в другом банке?

Зайде повна сума. В теорії відправити можна на власний рахунок з допомогою SWIFT, але тарифи вас не сподобаються.

Курси тут теж майже увесь час сумні. Раджу придивитися до альтернатив тут https://mustbe.ml/kurs/
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 13:04

При оплате на Новой почте гугл пеем а банк почему то решил снять 1% от суммы оплаты)) оплата была собственными средствами, через терминал.если это не просто тех.ошибка, то с такими условиями банк пойдет далеко..во всяком случае у меня.карта зеленая
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 13:08

  korzviktor20 написав:При оплате на Новой почте гугл пеем а банк почему то решил снять 1% от суммы оплаты)) оплата была собственными средствами, через терминал.если это не просто тех.ошибка, то с такими условиями банк пойдет далеко..во всяком случае у меня.карта зеленая

Всё правильно.
Чужой п2п с зелёнки - платный.
Учите матчасть
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 16:08

И давно физическая оплата картой/гугл пеем стала переводом через p2p через другую систему? Это получается, надо в каждой торговой точке, интересоваться у кассира, каким образом снимаются деньги?
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 16:10

  korzviktor20 написав:И давно физическая оплата картой/гугл пеем стала переводом через p2p через другую систему? Это получается, надо в каждой торговой точке, интересоваться у кассира, каким образом снимаются деньги?

Это вы спросите у НовойПочты или Пром-оплаты или ОЛХ почему у них ТАК настроены ПОСы :wink:
А в некоторых инет-магазах прям на сайте указано, шо цена при инет-оплате будет на 0.5..2.5% больше :mrgreen: Агаа, спасибо, шо в грейсе.
Просто барыги, делофф то. Но знать это нуна

ПС. Ну и правды ради, НП или ОЛХ они ж не продаваны, они посредники, т.е. только переводят гроши, с МСС 6012. Хотя если у НП есть договор с продаваном-юриком, то часто ПОС делает имеено оплату товара. Ну а для ФОПов там стоит перевод средств.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 16:21

Re: А-Банк

С Олх, все понятно.там идет онлайн оплата.В отделении НП идет оплата физически, картой.никакого p2p тут не используется.Пользуюсь и другими банками.никогда я подобных басен, при физической оплате не слышал.Это не бизнес, это просто кидняк.
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 16:21

  korzviktor20 написав:И давно физическая оплата картой/гугл пеем стала переводом через p2p через другую систему?

Это не было оплатой.
Это был именно перевод, махровый манисенд
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 16:23

  Amethyst написав:
  korzviktor20 написав:И давно физическая оплата картой/гугл пеем стала переводом через p2p через другую систему? Это получается, надо в каждой торговой точке, интересоваться у кассира, каким образом снимаются деньги?

Это вы спросите у НовойПочты или Пром-оплаты или ОЛХ почему у них ТАК настроены ПОСы :wink:
А в некоторых инет-магазах прям на сайте указано, шо цена при инет-оплате будет на 0.5..2.5% больше :mrgreen: Агаа, спасибо, шо в грейсе.
Просто барыги, делофф то. Но знать это нуна

Недавно платил в стоматологии через ПОС. Так я прозрел. Сняло с Зеленой 1% комиса. Я в непонятках, а тут мне дают чек, в котором указывается перевод на счёт ФОПа и этим же чеком обнал. Я такой фигни ещё в жизни не видел. И провелось по выписке как Банкомат. Хотя платил через ГуглПей. Банк был Укрбудинвестбанк. Так что барыг много стало и они борзые
Hemi
 
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