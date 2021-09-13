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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 вер, 2021 16:45
Я как правило, сильно хитромудрых наказываю деньгами.Тут есть представитель а банка.он может посмотреть мои операции.а пока, договор расторгнут, карта закрыта.Подарил им 64 бонусных гривен.Пусть кушают..
Маловато 150грн.за привод друга.В Польше платят 20 евро...
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korzviktor20
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Додано: Вів 14 вер, 2021 17:01
че порвал неясно
из-за настроек терминала
или мало за друга?
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v57
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Додано: Вів 14 вер, 2021 17:36
korzviktor20 написав:
И давно физическая оплата картой/гугл пеем стала переводом через p2p через другую систему? Это получается, надо в каждой торговой точке, интересоваться у кассира, каким образом снимаются деньги?
Вы последние пару лет наверное в анабиозе были? Эту тему давно обсосали со всех сторон, все давно проматюкались и забыли. Как вы могли ничего об этом не слышать - это вопрос века
И не в каждой - речь про НП только.
korzviktor20 написав:
Я как правило, сильно хитромудрых наказываю деньгами.Тут есть представитель а банка.он может посмотреть мои операции.а пока, договор расторгнут, карта закрыта.
Ну накажите НП, если сможете, - банк-то тут причём?
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Vorlon
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Додано: Вів 14 вер, 2021 17:41
Матюкаться, это признак плохого воспитания.Мелочей в деньгах не бывает, бывают детали.Кому то эти детали нравятся, кому то нет.я за традиционные ценности, поэтому пользуюсь другими, менее хитромудрыми банками.
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korzviktor20
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Додано: Вів 14 вер, 2021 17:51
Hemi написав:
Недавно платил в стоматологии через ПОС. Так я прозрел. Сняло с Зеленой 1% комиса. Я в непонятках, а тут мне дают чек, в котором указывается перевод на счёт ФОПа и этим же чеком обнал. Я такой фигни ещё в жизни не видел. И провелось по выписке как Банкомат. Хотя платил через ГуглПей. Банк был Укрбудинвестбанк. Так что барыг много стало и они борзые
Я бы так просто такое дерьмо не оставил - откат операции, жалоба в обслуживающий банк, жалоба в НБУ и ещё бы в МПС Платоновой (VISA) или Андреевой (MC). Госпродпотребслужба, налоговая... Далее максимальная антиреклама этих гадов, беседа с руководителем этой конторы и по возможности принципиальный разрыв отношений с этой стоматологией. Попутно в ФБ Гороховскому чек - отличная бы антиреклама получилась!
Такое нельзя прощать, иначе точно на голову сядут!
Востаннє редагувалось Vorlon
в Вів 14 вер, 2021 17:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 14 вер, 2021 17:52
korzviktor20 написав:
Матюкаться, это признак плохого воспитания.Мелочей в деньгах не бывает, бывают детали.Кому то эти детали нравятся, кому то нет.я за традиционные ценности, поэтому пользуюсь другими, менее хитромудрыми банками.
Ну так другие банки поступят либо так же как абанк, либо не пропустят такой платеж (приват и кажется моня ставили блокиина такие платежи пока ты лично не подтвердигт согласие на комис - а потом спишут комис). Это если платить кредиткой. Если дебеткой то большинство комис не возьмет (хотя найдутся и такие кто может откусить уомис тоже). Поэтому наложку на НП лучше платить налом. Ну либо на крайняк попытаться разобраться по каким признакам можно понять можно ли платить кредиткой, илиитолько определенной частью дебеток илииналом
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Flamingo
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Додано: Вів 14 вер, 2021 17:59
Flamingo написав:
Если дебеткой то большинство комис не возьмет (хотя найдутся и такие кто может откусить уомис тоже).
Наоборот, большинство возьмет (Приват, Ощад, Райф, ПУМБ, ОТП, Укрсиб, Укргаз, Юнекс и т.д.) Не возьмет только Альфа, моно и какая-то мелочь.
Востаннє редагувалось Bosstone
в Вів 14 вер, 2021 18:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 14 вер, 2021 18:01
Я забыл приватбанк еще десять лет назад.
А банк, похоже, достойный младший брат этого банка.чтобы это понять, мне обошлось всего 5.3.недорого.
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korzviktor20
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Додано: Вів 14 вер, 2021 18:11
korzviktor20 написав:
Я забыл приватбанк еще десять лет назад.
А банк, похоже, достойный младший брат этого банка.чтобы это понять, мне обошлось всего 5.3.недорого.
Самое смешное что банки в этой ситуации не виноваты
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Flamingo
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Додано: Вів 14 вер, 2021 18:18
Bosstone написав: Flamingo написав:
Если дебеткой то большинство комис не возьмет (хотя найдутся и такие кто может откусить уомис тоже).
Наоборот, большинство возьмет (Приват, Ощад, Райф, ПУМБ, ОТП, Укрсиб, Укргаз, Юнекс и т.д.) Не возьмет только Альфа, моно и какая-то мелочь.
Тася явно не мелочь по виике не возьмет за свои (ее дочки изя со спортом тоже), скунс тоже не мелочь - дебетки без комиса. Это включая альфу с моней немало. А из перечисленных вами монстров - большинствр карт настолько специфичны, что их и дебеткой в гироком значении слова назвать сложно - уж очень сильно зарегулированы там входы и выходы
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Flamingo
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