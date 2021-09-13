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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 вер, 2021 18:20
Всегда платил моней и скунсом.Таких фантазий еще не видел.Хотя и слышал.все просто- идите лесом.
Додано: Вів 14 вер, 2021 18:22
Re: А-Банк
Я помню инцидент с P2P по карте АТБ
Клиента было тоже не переубедить.
Додано: Вів 14 вер, 2021 18:38
Re: А-Банк
Если не ошибаюсь карту атб вроде аваль выпускает? Тоже очень продвинутый банк, по сей день почту спамом грузят)) Все познается в сравнении.Негатив есть везде.Спасибо А банку, я получил опыт и эмоции.а это дороже, чем 5 грибн, 30 копеек.
Додано: Вів 14 вер, 2021 18:45
На самом деле весь этот флейм который вы тут организовали можно описать кратко:
Вы лопухнулись. Недорого. Пытаетесь выставить себя д'Артаньяном, а банк 321сом. Получается плохо. А достаточно было просто признать что лопухнулись.
Удачи вам с банками. Боюсь сюрпризы для вас еще будут
Додано: Вів 14 вер, 2021 18:49
Сюрпризы с банками были всегда.и я к ним готов.Не надо переводить это все на флейм.Боюсь, для А банки, это только начало...
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