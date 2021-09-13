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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 216
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
46
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 18:20

Всегда платил моней и скунсом.Таких фантазий еще не видел.Хотя и слышал.все просто- идите лесом.
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 18:22

Re: А-Банк

Я помню инцидент с P2P по карте АТБ :D
Клиента было тоже не переубедить.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 18:38

Re: А-Банк

Если не ошибаюсь карту атб вроде аваль выпускает? Тоже очень продвинутый банк, по сей день почту спамом грузят)) Все познается в сравнении.Негатив есть везде.Спасибо А банку, я получил опыт и эмоции.а это дороже, чем 5 грибн, 30 копеек.
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 18:45

  korzviktor20 написав:Если не ошибаюсь карту атб вроде аваль выпускает? Тоже очень продвинутый банк, по сей день почту спамом грузят)) Все познается в сравнении.Негатив есть везде.Спасибо А банку, я получил опыт и эмоции.а это дороже, чем 5 грибн, 30 копеек.

На самом деле весь этот флейм который вы тут организовали можно описать кратко:
Вы лопухнулись. Недорого. Пытаетесь выставить себя д'Артаньяном, а банк 321сом. Получается плохо. А достаточно было просто признать что лопухнулись.
Удачи вам с банками. Боюсь сюрпризы для вас еще будут :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 18:49

Сюрпризы с банками были всегда.и я к ним готов.Не надо переводить это все на флейм.Боюсь, для А банки, это только начало...
korzviktor20
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