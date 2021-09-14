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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1931193219331934

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 216
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
46
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 18:20

Всегда платил моней и скунсом.Таких фантазий еще не видел.Хотя и слышал.все просто- идите лесом.
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 18:22

Re: А-Банк

Я помню инцидент с P2P по карте АТБ :D
Клиента было тоже не переубедить.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 18:38

Re: А-Банк

Если не ошибаюсь карту атб вроде аваль выпускает? Тоже очень продвинутый банк, по сей день почту спамом грузят)) Все познается в сравнении.Негатив есть везде.Спасибо А банку, я получил опыт и эмоции.а это дороже, чем 5 грибн, 30 копеек.
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 18:45

  korzviktor20 написав:Если не ошибаюсь карту атб вроде аваль выпускает? Тоже очень продвинутый банк, по сей день почту спамом грузят)) Все познается в сравнении.Негатив есть везде.Спасибо А банку, я получил опыт и эмоции.а это дороже, чем 5 грибн, 30 копеек.

На самом деле весь этот флейм который вы тут организовали можно описать кратко:
Вы лопухнулись. Недорого. Пытаетесь выставить себя д'Артаньяном, а банк 321сом. Получается плохо. А достаточно было просто признать что лопухнулись.
Удачи вам с банками. Боюсь сюрпризы для вас еще будут :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 18:49

Сюрпризы с банками были всегда.и я к ним готов.Не надо переводить это все на флейм.Боюсь, для А банки, это только начало...
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 19:01

  korzviktor20 написав:Сюрпризы с банками были всегда.и я к ним готов.Не надо переводить это все на флейм.Боюсь, для А банки, это только начало...
Будете банку мстить? За что? Это вы не изучили тарифы банка!!! В тарифах зеленой четко написано что перевод сыоих денег по р2р за свои - 1%. Или вы тарифы не читали?
Следующая ваша ошибка - вернее даже не ошибка а элементарная финансовая не грамотность: у вас есть иллюзия что если есть терминал и вы платите картой то комиссии быть не должно. Такое действительно должно быть в случае если вы совершаете покупку. В вашем случае на Новой почтой вы фактически осуществлял не покупку а проводили ПЕРЕВОД другому физлицу или ФОПу. Да по идее НП должна была вас предупредить о том что вы не покупку будете делать а совершать перевод. И скорее всего она вас даже предупредила (насколько я помню НП в таком случае выдает длинный чек где мелкими буквами написано что вы даете некоему ООО Пост-финанс совершить от вашего имени перевод - по крайней мере такой чек раньше точно давала). Если не сделала - проблема НП.
Но в чем во всем тут вина банка? Не понимаю
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 19:08

Месть в данном случае, не тот термин, который можно применить.вы меня отвлекаете от обращения сюда https://bank.gov.ua/ua/consumer-protect ... ns-appeals
Зы.вашу точку зрения и точку зрения банка я понял.Про сторонние сервисы хочу услышать от НБУ.
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 19:36

Публіка тролить суркісончиків

https://twitter.com/Bykvu/status/1437750403744022533
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 20:20

Re: А-Банк

korzviktor20, на заметку.
Банк определяет тип операции по МСС-коду. Если любите кешбеки, то такой термин слышали. Эти коды прошивает эквайер на POS.

Собственные сервисы — это, когда из мобильного приложения или интернет-банкинга делаете перевод.
Сторонние — это, когда приходит МСС с кодом перевода, в банк через платежную систему.

Вам уже на двух форумах разжевывают, а Вы как тот пользователь с картой АТБ и Р2Р, который из-за 3-D Secure посчитал операцию в виде покупки.
MASolomko
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